Intelligenza artificiale, Roberti interviene al Festival delle Regioni

BARI. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, sta partecipando a Bari, dal pomeriggio di domenica 20 a martedì 22 ottobre 2024, alla terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome.

"Quali saranno le soluzioni per le Regioni italiane di domani? E la Regione del futuro sarà capace di dialogare con le esigenze delle nuove generazioni?", questi i temi dell’evento.

Il Presidente Francesco Roberti ha partecipato, al Teatro Piccinni, all’inaugurazione della 3^ edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, a cui ha preso parte il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sempre nella giornata di domenica, il Presidente Roberti ha visitato il Villaggio delle Regioni, allestito in Piazza del Ferrarese, dove è presente uno stand della Regione Molise.

Diverse le collaborazioni che la Regione Molise ha sottoscritto per le iniziative nello stand e negli spazi adiacenti: la Federazione Regionale Cuochi, negli spazi dell’ex Mercato del Pesce, ha presentato e somministrato prodotti molisani (Tintilia del Molise, formaggi, salumi e tartufo); c’è stata un’esibizione dell’artista Giuseppe ‘Spedino’ Moffa; nella zona dell’Arena, area dedicata all’intelligenza Artificiale, tema portante del Festival, gli studenti dell’Istituto Tecnico ‘G. Marconi L. Pilla’ di Campobasso ha presentato il robot “Dantroide” e il sistema intelligente “Galileo AI” nello stand espositivo dell’Area AI; infine, attraverso l’azienda Dimensione è stata presentata un’App innovativa nel settore turistico, basata su sistemi di intelligenza artificiale applicati in Molise.

Il Festival si è snodato tra i prestigiosi Teatri Piccinni, Petruzzelli, Margherita e Kursaal Santalucia, trasformando Bari Vecchia in un suggestivo palcoscenico diffuso.

Il Presidente Francesco Roberti è intervenuto nel corso di due panel. Durante la mattina di lunedì 21 ottobre, al Teatro Petruzzelli, il suo intervento, nel corso del panel ‘RegionTalks’, dal tema ‘Azzeriamo le distanze: Intelligenza artificiale tra opportunità e rischi', introdotto da Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari, con la moderazione di Manuela Perrone, giornalista de Il Sole24Ore. A discuterne, col Presidente Francesco Roberti, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci; il Presidente Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; Presidente Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti; la Presidente Regione Umbria, Donatella Tesei; la Co-founder & CMO Neurally, Martina Biscuola.

Per il Ministro alla Salute, Orazio Schillaci, “l’intelligenza artificiale vuol dire progresso e, oggigiorno, oltre la metà dei suoi utilizzi è per il campo sanitario, al fine di migliorare diagnosi, insegnare ai giovani, ridurre le liste d’attesa. Uno strumento da sfruttare bene per il benessere di tutti, soprattutto se grazie all’intelligenza artificiale si possono trovare nuove terapie. È ovvio che dietro deve esserci sempre l’intelligenza umana, personale qualificato che sovrintende alla tecnologia che offre l’intelligenza artificiale”.

Il presidente Francesco Roberti ha ricordato come la Regione Molise, in un partenariato pubblico-privato, sia stata protagonista del Progetto Atticus con lo sviluppo di un sistema hardware e software basato su intelligenza artificiale, in grado di monitorare costantemente un individuo e di accorgersi di anomalie che riguardano sia il suo stato di salute sia i suoi comportamenti, attraverso l’acquisizione dei parametri vitali della persona trasmessi a un dispositivo elettronico e analizzati utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale e di identificare situazioni anomale.

“Dobbiamo, innanzitutto, chiederci cosa vogliamo dall’intelligenza artificiale – ha affermato dal palco del Teatro Petruzzelli il Presidente Francesco Roberti – l’utilità si ravvisa nella misura in cui la tecnologia deve essere usufruita in un determinato settore. Oggi si viaggia veloci, dunque, non dobbiamo perdere l’opportunità offerta dalla tecnologia dell’intelligenza artificiale, comprendendo quando se ne ravvisi la necessità. È un’opportunità da non perdere, ma dobbiamo utilizzarla con coscienza, quest’ultima non posseduta dall’intelligenza artificiale. Di conseguenza, seppur con tutti i vantaggi derivanti, l’uomo non può e non deve venir meno a questi processi tecnologici”.

Nel pomeriggio di lunedì 21, invece, per il Presidente Roberti l’intervento, al Teatro Margherita, durante il panel ‘VisionMeetings’ dal tema ‘VisionMeeting 2 – Green Cambiamenti climatici’, introdotto e moderato da Angelica De Vito, Consulente ONU sulle migrazioni climatiche. A discuterne con il governatore del Molise, anche Roberta Angelilli, Vice Presidente Regione Lazio; Veronica Barbati, Consigliere di Presidenza del Consiglio Nazionale dei Giovani; Antonio Di Gisi, Rappresentante di Legambiente Coordinamento Giovani, Vera Lazzaro, Rappresentante Movimento giovani per Save the Children.

Per il Presidente Francesco Roberti, oltre a una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, anche l’occasione di confrontarsi per tre giorni, sulle tematiche attuali e urgenti, con i colleghi Presidenti e con gli esponenti del Governo intervenuti a Bari.

Il Presidente Roberti, inoltre, per l’occasione, ha omaggiato il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga, e il Presidente della Giunta regionale della Puglia, Michele Emiliano, della riproduzione della Campana Ufficiale del Giubileo della Speranza 2025 e della Campana del centenario 1924-2024 della concessione, da parte di Papa Pio XI, dell’autorizzazione a usare il nome e lo stemma pontificio sulle campane.

La terza edizione del Festival delle Regioni chiuderà martedì 22 ottobre; mentre, l’edizione 2025 si terrà in Veneto.

Galleria fotografica