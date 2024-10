"Via Jovine: le buche riemergono e la strada viene chiusa"

È quanto rilevano in modo critico i consiglieri di minoranza del gruppo "Insieme per Larino", Vito Di Maria, Maria Giovanna Civitella, Salvatore Faiella, Michele Palmieri.

«Nonostante un recente intervento di chiusura delle buche in via Jovine, avvenuto appena 15 giorni fa, la situazione si è nuovamente aggravata. Già da qualche giorno le buche sono riapparse, segnalando un fallimento evidente nell'efficacia dei lavori eseguiti. La strada è stata chiusa per motivi di sicurezza, creando ulteriori disagi per i residenti e per chi transita nella zona.

Questa situazione, già segnalata in più occasioni, mette seriamente in crisi l'incolumità pubblica, una questione che l'amministrazione sembra non considerare affatto. Non solo continuano ad essere spesi soldi pubblici senza un'effettiva soluzione, ma i disagi aumentano progressivamente, compromettendo la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini. La semplice copertura con asfalto, che si è rivelata temporanea, richiede continui interventi successivi, peggiorando ulteriormente la situazione.

È evidente che l'attuale approccio non risponde alle esigenze di sicurezza dei cittadini. L'amministrazione comunale deve intervenire con urgenza e adottare misure definitive, non solo per mettere in sicurezza via Jovine, ma anche per garantire un uso più responsabile delle risorse pubbliche e prevenire pericoli futuri.

