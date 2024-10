"Una luce per... una comunità si-cura" approda alla parrocchia di San Pietro

TERMOLI. A undici mesi esatti dalla tragedia di Pozzo Dolce, che ha segnato nella sua drammaticità l'avvio del percorso di riflessione, si rinnoverà martedì prossimo, 29 ottobre, l'assemblea pubblica "Una luce per... una comunità si-cura".

Il percorso itinerante sarà ospitato nei locali della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, alle 19.15.

«Nuovo incontro del percorso di sensibilizzazione e attivazione comunitaria sul fenomeno della grave emarginazione e della condizione delle persone senza dimora.

Al centro del confronto ci saranno le tematiche sociali con le quali tante associazioni e istituzioni si confrontano quotidianamente: la grave emarginazione adulta, il diritto all’abitare e la questione casa, la rete dei servizi territoriali, l’attivazione dei gruppi e delle persone solidali.

Sarà una ulteriore occasione, parte di un percorso che vedrà ancora altre tappe, per rafforzare la coesione territoriale e connettere tra loro le esperienze solidali già attive e presenti.

Durante l’assemblea sarà allestito un punto di raccolta solidale per le persone che beneficiano dei servizi della Città Invisibile. Chi vorrà potrà donare per colazioni e cene bottigliette d'acqua, pasta (formati corti), bicchieri monouso (grandi e da caffè), brioches, caffè, succhi di frutta; oppure per l'igiene: bagnoschiuma, shampoo, spruzzini sgrassatori-igienizzanti, lavapavimenti, detersivo per lavatrice».