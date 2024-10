Persone con disabilità sempre più integrate e autonome

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Atteso da alcune settimane, è fissata per venerdì mattina, 25 ottobre, alle 10.30, in Corso Umberto I a San Giacomo degli Schiavoni, l'inaugurazione degli alloggi realizzati nell'ambito el progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziato con fondi del Pnrr, nell'ambito dei programma "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale". Nel basso Molise, con riferimento agli Ambiti territoriali sociali di zona di Termoli e Larino, sono previsti anche nella città frentana, dove saranno inaugurati lunedì 28 ottobre, alle 10.30, in via Santissimi Martiri Larinesi.

L'obiettivo dell'investimento è di fornire i servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità per garantirne l'autonomia, al fine di superare qualsiasi barriera nell'accesso all'alloggio e al mercato del lavoro. In particolare, si fornirà assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale o familiare.

Di questo progetto ci siamo occupati anche alla presentazione dell'opportunità dei tirocini formativi, avvenuta nella sede di "Scuola e lavoro", lo scorso 17 maggio.

Il progetto viene realizzato dai Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione con le Regioni, al fine di migliorare la capacità e l'efficacia dei servizi di assistenza sociale personalizzati, focalizzati sui bisogni specifici delle persone disabili e vulnerabili e delle loro famiglie.

Gli interventi sono centrati sull'aumento dei servizi di assistenza domiciliare e sul supporto delle persone con disabilità per consentire loro di raggiungere una maggiore qualità della vita rinnovando gli spazi domestici in base alle loro esigenze specifiche, sviluppando soluzioni domestiche e trovando nuove aree, anche tramite l’assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle organizzazioni criminali.

Inoltre, l’investimento fornisce alle persone disabili e vulnerabili dispositivi Ict e supporto per sviluppare competenze digitali, al fine di garantire loro l'indipendenza economica e la riduzione delle barriere di accesso al mercato del lavoro attraverso soluzioni di smart working.