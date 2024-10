"Generazione Terra": da fine ottobre il bando riservato agli agricoltori under 41

CAMPOBASSO. Dal 30 ottobre fino al 29 novembre prossimi, rende noto l’assessorato regionale alle Politiche agricole e agroalimentari, è possibile presentare domanda relativa alla seconda edizione della Misura Ismea “Generazione Terra” che finanzia, al 100%, l’acquisto di terreni agricoli da parte di giovani di età non superiore a 41 anni.

Tra le novità dell’edizione 2024 è stato innalzato, da 70 mila a 100 mila euro, il premio di primo insediamento riservato ai giovani startupper che si insediano, o si sono insediati da non più di sei mesi, per la prima volta in un'impresa agricola in qualità di capo azienda.

Sono destinatari della Misura i Giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; i Giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni) che intendano acquistare un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper; i Giovani startupper con titolo, di età non superiore a 35 anni non compiuti, che, ancorché privi di esperienza in campo agrario, intendano avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura tramite l’acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.

L’intervento finanziario massimo previsto è di 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza e 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo. La durata del finanziamento è fino a 30 anni, di cui al massimo 2 di preammortamento.

L'accreditamento, la compilazione e la presentazione delle domande di accesso alla Misura ed alle agevolazioni potranno essere effettuati a partire dalle ore 12 del 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12 del 29 novembre 2024, tramite il portale dedicato Ismea all’indirizzo http://portale.ismea.it.