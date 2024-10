Incidenti agli autobus, «La Regione deve supervisionare la manutenzione dei pullman»

TERMOLI. Due episodi che potevano finire davvero con conseguenze differenti, stavolta il fato è stato benevolo, tra San Felice del Molise e Termoli, coi pullman Sati prima in fiamme e quindi contro un muretto in zona assai frequentata.

Per questo, subito la UilTrasporti, col coordinatore regionale Stefano Marinelli, ha messo nero su bianco la sua preoccupazione, scrivendo sia all’autolinea che al consigliere regionale delegato, Roberto Di Pardo.

«Segnaliamo di essere a conoscenza che nella giornata del 21 ottobre 2024 in località San Felice del Molise si sono vissuti attimi di paura a causa di un autobus della Vostra società che ha preso fuoco, mentre ieri, a Termoli in Via Madonne delle Grazie, un bus sempre della società in indirizzo è uscito fuori strada invadendo il marciapiede e finendo contro il muretto dell’omonimo Santuario.

Stando alle prime notizie pare che quest’ultimo incidente sia accaduto a causa di un guasto all’impianto frenante. In entrambi i casi, ci teniamo a sottolineare, si è evitata la tragedia grazie alla prontezza degli operatori di esercizio a cui esprimiamo la massima gratitudine. In merito a queste situazioni siamo a richiedere un intervento immediato da parte del Rls aziendale, anche attraverso Rspp per verificare le esatte deficienze nel merito degli eventi. In aggiunta chiediamo alla Regione Molise di supervisionare la manutenzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale».