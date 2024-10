Verso l'aggiornamento tariffario del servizio idrico: la proposta sul periodo 2024-2029

TERMOLI. Non solo il nuovo piano di investimenti di Acea Molise, anche le tariffe andranno riviste, con un aggiornamento della predisposizione tariffaria 2024-2029 ai sensi della Delibera Arera 639/2023/R/idr del 28.12.2023 e della determinazione del 26 marzo 2024, n.1/ 2024– DTAC” (Allegato 13), si desume che per gli Op social la società Acea Molise si è impegnata a farsi carico dei maggiori costi derivanti da eventuali agevolazioni migliorative (rispetto a quelle previste dall’Arera TIBSI) deliberate dal Comune, in accordo con l’Egam ed il Gestore.

Detti costi saranno inseriti dal gestore, per il loro riconoscimento a consuntivo, nella successiva predisposizione tariffaria. Sono stati determinati i seguenti valori di riferimento: incremento da applicare alle tariffe all’utenza:

1,092 per l’anno 2024;

1,192 per l’anno 2025;

1,302 per l’anno 2026;

1,422 per l’anno 2027;

1,553 per l’anno 2028;

1,696 per l’anno 2029.

La tabella ora andrà al vaglio dell'Arera.