Percorsi di autonomia per persone con disabilità, a San Giacomo inaugurazione degli alloggi

TERMOLI. Accompagnare le persone con disabilità e costruire la loro autonomia attraverso progetti personalizzati e adeguati sostegni. E’ l’obiettivo del progetto messo in campo dagli Ambiti Territoriali Sociali di Termoli (capofila) e Larino (partner) grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea (fondi P.N.R.R.), in coprogettazione con la Coop. Sociale SIRIO, l’Ente Scuola e Lavoro e alcuni Enti del Terzo Settore: il Circolo MCL, Un Paese per Giovani APS e Un Impiego per Ciascuno APS.

L’iniziativa è destinata a 12 utenti, che hanno presentato manifestazione di interesse e che sono stati selezionati da un’équipe multidisciplinare attraverso analisi dei documenti e diversi colloqui. Sono i primi 12 di una graduatoria stilata dall’ATS di Termoli e potranno seguire percorsi personalizzati, finalizzati all’inclusione socio lavorativa e all’autonomia abitativa. Verranno infatti seguiti ed introdotti nel mondo del lavoro, oltre che inseriti in unità abitative per imparare a vivere da soli.

Stilato per ciascuno dei beneficiari un progetto personalizzato, sono stati individuati e ristrutturati due immobili comunali, uno a San Giacomo degli Schiavoni che ospiterà sei, l’altro a Larino che ospiterà gli altri sei. Attivata la rete istituzionale, per la riuscita del progetto è ora essenziale il coinvolgimento delle comunità, che contribuiscono ad un giusto clima di accoglienza e di collaborazione. Per questo sono stati organizzati due eventi di inaugurazione con conferenza stampa:

Venerdì 25 ottobre 2024, ore 10.30 a San Giacomo degli Schiavoni , corso Umberto I

2024, ore 10.30 a , corso Umberto I Lunedì 28 ottobre, ore 10.30 a Larino, in via Santissimi Martiri Larinesi.

Il sindaco di Termoli avvocato Nicola Antonio Balice, presidente dell’Ats, nel prendere atto con viva soddisfazione della realizzazione e attuazione del Programma PNRR - Linea di intervento 1.2, è lieto di invitare gli organi di informazione agli eventi di inaugurazione.