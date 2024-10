"Camminata tra gli olivi" nel parco dell'Alberghiero per lanciare il "Turismo dell'olio"

La presentazione della "Camminata tra gli olivi"

TERMOLI. Rinnovare i fasti di una manifestazione che fa vivere e respirare l'atmosfera tipica dell'autunno bucolico, quello degli olivi, ma innestata su un percorso di valorizzazione del territorio, col lancio del "Turismo dell'olio", un po come si fece ormai decenni fa col turismo del vino.

Cambiano i delegati del Comune di Termoli, da Nicola Malorni (oggi divenuto segretario dell'associazione Città dell'olio in Molise) a Maurizio Santilli, ma la mission resta quella legata alle nostre radici, da rafforzare.

Presentata stamani l'ottava edizione della Giornata Nazionale "Camminata tra gli Olivi" che si svolgerà domenica 27 ottobre.

Una piacevole giornata da trascorrere all’aria aperta attraverso molteplici attività che porteranno a promuovere l’olio e le sue proprietà organolettiche. Nella sala consiliare del Comune di Termoli è stata presentata l’Ottava Giornata Nazionale della “Camminata tra gli Olivi” che si svolgerà domenica 27 ottobre a partire dalle ore 10.30 presso il “Parco degli Ulivi” dell’Istituto Alberghiero di Termoli.

A presentare la manifestazione il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Barile e il consigliere comunale Maurizio Santilli, delegato Città dell’Olio per il Comune di Termoli. Con loro i principali protagonisti di una giornata voluta come evento “zero” per puntare a nuove iniziative future tese a rilanciare l’identità del territorio attraverso uno dei suoi prodotti principi puntando in futuro sul turismo dell’olio e sul turismo enogastronomico.

Con Barile e Santilli erano presenti i dirigenti scolastici Maria Maddalena Chimisso (Itis Maiorana e liceo artistico “Jacovitti”) e Concetta Cimmino (Istituto commerciale “Boccardi” e alberghiero “Federico II di Svevia), la professoressa Annarita Ferrante, Franco Fusco vicepresidente della Lilt sezione di Campobasso (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), lo psicologo Nicola Malorni, ex consigliere comunale ed ex vicepresidente nazionale Città dell’Olio, Basso Cannarsa e Gianluca De Lena dell’associazione Punto di Valore, l’artista ed insegnante Ylenia Paladino e i volontari della Croce Rossa.

Protagonista assoluto della “Camminata tra gli Olivi” l’olio e le sue peculiarità.

Una “Camminata tra gli Olivi” che metterà in evidenza la cultura e le potenzialità del territorio in abbinamento con l’olio. Il tutto attraverso musica, poesia, arte e il saper mangiare sano conoscendo tutte le qualità dell’”oro verde” extravergine di oliva.

