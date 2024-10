Videosorveglianza a Montecilfone, l'opposizione chiede se il sistema sia efficiente

MONTECILFONE. I consiglieri di minoranza del Comune di Montecilfone presentano un'interpellanza sulla gestione e regolamentazione delle telecamere di videosorveglianza per la sicurezza pubblica

In un momento in cui la sicurezza dei cittadini è messa a dura prova da un preoccupante incremento di furti nelle abitazioni a Montecilfone, i consiglieri di opposizione Enrico Manes, Enrico Cingolani e Candida Stellato, hanno depositato un'interpellanza a risposta scritta per sollecitare l'amministrazione comunale ad agire con urgenza e responsabilità.

La deliberazione n. 26 del 27 dicembre 2023 ha sancito l'istituzione del Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza nel nostro comune. Tuttavia, la crescente insicurezza percepita dai cittadini richiede un riesame critico dell'efficacia di questo sistema e delle sue modalità di attuazione.

I consiglieri pongono una serie di domande fondamentali: dalla collocazione strategica delle telecamere, alla loro conformità normativa, fino alle modalità di conservazione dei dati e alla protezione della privacy dei cittadini. È imperativo che il sistema di videosorveglianza non solo risponda a criteri di sicurezza, ma anche rispetti i diritti fondamentali, in linea con le normative vigenti.

"Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo garantire una maggiore sicurezza e tranquillità per tutti i cittadini di Montecilfone - affermano i consiglieri - le risposte che attendiamo dall'amministrazione non sono solo un atto formale, ma un passo cruciale verso il rafforzamento della sicurezza collettiva".

In un periodo in cui la fiducia nelle istituzioni è fondamentale, i consiglieri auspicano un dialogo costruttivo e un impegno concreto per risolvere le problematiche di sicurezza che affliggono la comunità.