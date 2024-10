«Professionalità, empatia e gentilezza», da Tamara un grazie di cuore al dottor Serafini e al reparto di Otorino

TERMOLI. Lei si chiama Tamara Smargiassi e ha 21 anni.

Poco tempo fa ha subito un intervento delicato al San Timoteo di Termoli, nel reparto di Otorinolaringoiatria, con il dottor Giovanni Serafini. Essendo l’intervento riuscito alla perfezione ed essendosi trovata benissimo con tutta l’equipe del reparto, in particolar modo col dottor Giovanni Serafini, ha desiderato ringraziare tutti, «Per poter vantare gli aspetti positivi dell’ospedale che tanto viene denigrato dalla popolazione molisana».

«Recentemente, ho subito un intervento di tonsillectomia e adenoidectomia, che in età adulta è piuttosto delicato. Il mio caso è stato trattato dal dottor Serafini e dalla sua equipe. Ci tenevo a ringraziare profondamente il dottore Serafini, oltre che per la sua eccellente professionalità, per la sua empatia e gentilezza.

Ha sempre saputo trasmettermi tranquillità e ho percepito da parte sua una grande umanità. Il mio ringraziamento si estende ovviamente a tutti gli altri medici e infermieri del reparto otorino. Avendo 21 anni ero molto intimorita e devo dire che mi hanno saputa rassicurare e sostenere come raramente potrebbe accadere. Essendo che il San Timoteo è spesso oggetto di critica, con questo messaggio intendo sottolineare anche gli aspetti positivi che l'ospedale di Termoli ha, e il reparto Otorino ne è un ottimo esempio».