Ripresi i lavori nel cantiere stradale di via degli Abeti

TERMOLI. Ripresi i lavori in via degli Abeti, dove si sta completando l'intervento che ha già visto la realizzazione dei marciapiedi e la messa in sicurezza delle fermate del servizio di trasporto pubblico.

Ora si sta lavorando sul ciglio della strada, per allargare quanto possibile la carreggiata, prima di procedere all'asfaltatura e la sistemazione dei lampioni della pubblica illuminazione.

Ricomparso, assieme ai mezzi dell'impresa che esegue l'opera, anche il semaforo per il senso unico alternato, accorgimento che serve per far operare in sicurezza gli operai.

Il progetto riguarda il tratto tra la rotatoria di via dei Castagni e l'innesto con via dei Ciliegi, poco prima del ponte che sovrasta l'A14.

Opera ritenuta essenziale per riqualificare e in un certo senso urbanizzare una strada che rappresenta un tratto fondamentale di collegamento tra il quartiere di Difesa Grande e la parte sud dell’abitato di Termoli.