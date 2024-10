L'amministrazione comunale delle Tremiti insegue la Bandiera Blu 2025

ISOLE TREMITI. Non c’era solo l’amministrazione comunale di Termoli, tra le realtà dell’Adriatico, ovviamente, all’incontro di preparazione della campagna 2025 per la Bandiera Blu.

Trasferta a Roma, martedì scorso, per il sindaco Annalisa Lisci e l’assessore Pinuccio Santoro. Un prologo per il prossimo iter per agguantare il riconoscimento per il prossimo anno. Come riferiscono la “Riserva Marina Tremiti” e la stessa sindaca, Annalisa Lisci.

L’incontro tecnico si è svolto presso la sede del Cnr a Roma, alla presenza di oltre 300 rappresentanti di altrettante Amministrazioni comunali.

«Un impegno costante volto a mantenere specifici target per questo prestigioso riconoscimento internazionale, ribadisce la prima cittadina.