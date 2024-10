Fibra ottica, alle Isole Tremiti il lavoro di posa dei cavi di trasmissione

ISOLE TREMITI. Dal 21 ottobre al 10 dicembre 2024, presso l'arcipelago delle Isole Tremiti ci sarà la prosecuzione dei lavori di posa di un sistema di cavi di trasmissione dati in fibra ottica, facente parte del progetto "Isole Minori.

Il capitano di fregata della Guardia costiera di Termoli, Giuseppe Panico, a tal proposito ha emanato la seguente ordinanza.

A decorrere dal giorno 21 ottobre 2024 e sino al giorno 10 dicembre 2024, la società Fa.ro.mar. S.r.l., a mezzo di operatori tecnici subacquei e unità navali, eseguirà presso l’Arcipelago delle Isole Tremiti operazioni di posa cavi per la trasmissione dati in fibra ottica. Le Unità Navali impiegate saranno le seguenti:

- battello pneumatico denominato FRANK, iscritto al n.2548 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;

- battello pneumatico denominato DRAGO, iscritto al n.2547 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;

- Motobarca denominata DRAGO PRIMO, iscritta al n.2574 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

Le coordinate (datum WGS84), relative all’area di giurisdizione di questo Comando, lungo le quali verrà eseguito l’intervento, sono di seguito elencate e corrispondenti ai punti riportati nella successiva planimetria.

O R D I N A

Articolo 1

(Modalità di esecuzione delle operazioni)

Le operazioni di cui al rende noto dovranno essere effettuate nel rigoroso rispetto della vigente normativa applicabile in materia, prevista per il caso di specie e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comando Marittimo Sud di Taranto e dall’Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova con i nulla osta citati in premessa. La società esecutrice dei lavori dovrà effettuare le operazioni di che trattasi con l’ausilio di idonei mezzi ed attrezzature, in ore diurne e in condizioni meteomarine favorevoli.

Articolo 2

(Norme di condotta in prossimità dell’area interessata dai lavori)

Durante lo svolgimento delle attività da parte delle unità navali di cui al rende noto, sono vietati l’accesso, il transito, la sosta e l’ancoraggio a tutte le unità ad una distanza non inferiore ai 500 mt dai punti indicati dalle coordinate geografiche o, comunque, dalle unità stesse in quanto vengono considerate nave con difficoltà di manovra. Inoltre, sono vietate tutte le altre attività inerenti ai pubblici usi del mare. Tutte le unità in navigazione in prossimità degli specchi acquei interessati dalle operazioni dovranno navigare con la massima cautela e alla minima velocità di manovra.

Le predette limitazioni non si applicano ai mezzi e al personale delle società esecutrici dei lavori, nonché ai mezzi e al personale della Guardia Costiera e delle altre Forze dell’Ordine che per motivi di servizio abbiano la necessità di accedere all’area in questione.

Articolo 3

(Prescrizioni per il comando di bordo)

Il Comando di bordo delle unità navali impegnate nelle operazioni, dovrà osservare le sotto indicate prescrizioni:

a) mantenere ascolto radio continuo sul ch.16 VHF/FM durante l’esecuzione dei lavori;

b) valutare se le condizioni meteo marine consentano di effettuare in sicurezza le operazioni di cui al rende noto;

c) mostrare i segnalamenti previsti dal Codice Internazionale dei Segnali e dalla Convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare previsti in relazione alla tipologia di operazioni da eseguire; in particolare le unità navali dovranno essere considerate “navi con manovrabilità limitata” ai sensi della Parte A - Regola 3 lett. g) della citata “Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare” e, pertanto, dovrà mostrare i fanali e i segnali previsti dalla Reg.27, lett. d) della Convenzione;

d) fornire giornalmente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli dettagliate notizie in merito alla data e l’ora di effettivo inizio e termine dei lavori di che trattasi, eventuali sospensioni, l’evolversi e la programmazione degli stessi; dovrà, altresì, essere data comunicazione, anche via radio canale 16 VHF/FM, prima dell’inizio delle operazioni e analogamente al termine delle stesse;

e) prestare particolare attenzione ad eventuali unità e/o soggetti estranei alle operazioni che dovessero avvicinarsi alle zone di lavoro provvedendo, se nel caso, a emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l’attenzione ed invitarle ad allontanarsi;

f) sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Termoli (tel. 0875/706484 - via VHF canale 16 – numero di emergenza 1530) qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo;

g) sospendere immediatamente le operazioni nel caso in cui eventuali unità e/o soggetti estranei alle operazioni stiano per entrare nelle zone di lavoro, cercando di richiamarne l’attenzione con tutti i mezzi a disposizione;

h) tutte le operazioni dovranno essere eseguite sotto la direzione di un tecnico abilitato all’esercizio della professione e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;

i) effettuare le operazioni in parola ponendo in essere ogni atto teso a prevenire inquinamenti e danni all’ambiente marino;

j) segnalare tempestivamente a questa Capitaneria di Porto nonché al Ministero della Cultura eventuali ritrovamenti di oggetti di interesse storico, artistico o archeologico; parimenti, dovrà informare di ogni comportamento a sua conoscenza anche solo potenzialmente lesivo del patrimonio pubblico, storico, archeologico sommerso, o che possa comportare danneggiamento, o furto dei relativi beni;

k) comunicare eventuale abbandono e/o rilascio (sia pure in modo contingente) di apparecchiature ed attrezzature in mare, specificando le caratteristiche ed il loro posizionamento;

l) prendere visione delle locali Ordinanze/Bandi di Pericolosità/Avvisi ai naviganti vigenti e consultare le pubblicazioni nautiche in vigore;

m) astenersi dal compiere le attività in questione qualora l’area oggetto delle operazioni non risulti sgombera;

n) disporre un’adeguata vigilanza nella zona di mare compresa entro un raggio di 0,3 miglia con centro nell’area di lavoro, di volta in volta occupata, in modo da rivolgere le segnalazioni del caso alle unità in procinto di attraversare la zona delle operazioni, secondo le norme previste dal Codice Internazionale dei Segnali.

Articolo 4

(Sospensione dei lavori)

La Capitaneria di porto di Termoli si riserva la facoltà di sospendere i lavori per motivi di sicurezza, ovvero per altri motivi ritenuti validi a proprio insindacabile giudizio. Inoltre, le sopracitate operazioni dovranno essere sospese qualora, nella zona di mare interessata dai lavori, dovessero svolgersi eventuali operazioni ritenute prioritarie e disciplinate con separata Ordinanza. Al termine dei lavori, la società esecutrice dovrà darne immediata comunicazione scritta a questa Capitaneria di porto.





Articolo 5

(Manleva)

Il presente provvedimento, emanato per finalità di polizia marittima, sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, non esonera chiunque vi sia obbligato dall’effettuare le eventuali comunicazioni prescritte, ovvero dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni in relazione all’attività da porre in essere, ovvero dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l’altro, ai provvedimenti normativi in vigore. L’Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall’esecuzione del presente provvedimento.

Articolo 6

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, a norma dell’articolo 53 del D.lgs. n.171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di un’unità da diporto, ovvero negli altri casi, a norma degli articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione, nonché, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell’art.1231 del codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni, azioni o molestie che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.