Borse di studio agli studenti meritevoli di Ururi

URURI. L'amministrazione comunale di Ururi consegna le borse di studio ai migliori studenti dello scorso anno scolastico nella terza media per la miglior votazione conseguita e agli alunni che sono distinti per il miglioramento comportamento. Nove sono stati coloro che hanno ricevuto il premio.

La sindaca, Laura Greco, afferma che: «Oggi è una giornata speciale per la nostra comunità, perché celebriamo il successo, l’impegno e la dedizione di giovani studenti che hanno dimostrato di essere eccellenze nel loro percorso scolastico. Le borse di studio che consegniamo oggi sono un riconoscimento tangibile del vostro merito e rappresentano un incoraggiamento a proseguire nel cammino dell’istruzione con la stessa determinazione e passione che avete già dimostrato.

Sono profondamente orgoglioso di ciascuno di voi. La costanza e l’impegno che avete messo nello studio vi hanno portato a ottenere risultati eccellenti, e questo è un grande esempio non solo per i vostri coetanei, ma anche per l’intera comunità. Voi siete il futuro della nostra città e vedere la vostra crescita ci riempie di speranza e fiducia.

A nome dell’amministrazione comunale, desidero ringraziare anche le vostre famiglie e i vostri insegnanti. È grazie al loro sostegno, alla loro guida e ai loro sacrifici che oggi potete festeggiare questo importante traguardo.

Mi auguro che queste borse di studio non siano solo un riconoscimento, ma anche uno stimolo per continuare ad affrontare con determinazione e curiosità il vostro percorso formativo. L’educazione è la chiave per aprire le porte del vostro futuro e siamo certi che saprete fare tesoro di questa opportunità.

A voi, studenti premiati, auguro di proseguire con successo nei vostri studi e di realizzare i vostri sogni. Il nostro Comune è fiero di voi e continuerà a sostenervi, perché crediamo fermamente che investire nei giovani significhi investire in un futuro migliore per tutti».