Tettoia rimossa all'ingresso della scuola "Rosano", «Disagi per famiglie e bambini»

LARINO. Torna a battere i pugni sul tavolo, politicamente parlando, l'opposizione "Insieme per Larino", a causa di una tettoria rimossa che non permette di ripararsi quando piove alla scuola Enzo Rosano.

«Da mesi ormai, la tettoia all’ingresso della scuola Enzo Rosano è stata rimossa, lasciando famiglie e bambini senza un riparo nei giorni di pioggia. Questa struttura, semplice ma fondamentale, consentiva non solo ai genitori di aspettare i propri figli senza bagnarsi, ma anche ai bambini stessi di ripararsi mentre attendevano il suono della campanella.

Ci chiediamo: come è possibile che, con l’arrivo del periodo delle forti piogge, una copertura così importante non sia stata ancora ripristinata? Considerato, oltretutto, che la scuola è stata oggetto di un importante intervento di miglioramento sismico, sarebbe stato opportuno ripristinare anche la tettoia ormai obsoleta. Non si tratta solo di una questione estetica, ma di un servizio essenziale per la comunità scolastica. Siamo convinti che i ritardi nell’avviare le verifiche necessarie siano ingiustificabili e che l’amministrazione Puchetti stia dimostrando una preoccupante mancanza di attenzione nei confronti della questione.

Abbiamo più volte chiesto all’amministrazione di fornire chiarimenti sui tempi di ripristino, ma le risposte sono state vaghe o inesistenti. Le famiglie sono costrette a sopportare i disagi senza sapere se e quando verrà ripristinata la tettoia. Non è accettabile che in giornate di pioggia i genitori e i bambini debbano aspettare all’aperto, esposti alle intemperie, per la semplice negligenza di chi avrebbe il compito di risolvere il problema.

Noi dell’opposizione non smetteremo di sollevare la questione finché non verrà data una risposta chiara e definitiva. Il ripristino della tettoia deve essere una priorità per il benessere della comunità scolastica. Questo è un problema che richiede una soluzione immediata, non possiamo permettere che continui a essere ignorato».