Infiltrazioni mafiose nell’economia del Molise, il professor Musacchio illustra il report

CAMPOMARINO. Sarà illustrato a Campomarino, domenica 27 ottobre alle 17.30, il Report dell’Osservatorio Antimafia del Molise, presieduto da Vincenzo Musacchio, sulla valutazione delle vulnerabilità dei settori economici agli investimenti delle organizzazioni mafiose in Molise.

Il lavoro è frutto di una attività di studio e di ricerca in collaborazione con ricercatori dell’Università Statale di Milano, della Luiss di Roma e di Transcrime, con riunioni e confronti con le massime autorità italiane in tema di lotta alle mafie. Il gruppo di ricerca ha esaminato le relazioni semestrali della Dia e quelle annuali della Dna confrontandole con i dati della Camera di Commercio, con le indagini di polizia, con le attività giudiziarie (in corso e definite) e con le fonti di stampa. Un lavoro durato oltre un anno nel quale abbiamo anche analizzato i flussi criminosi provenienti da Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le quattro regioni di tradizionale radicamento mafioso. Il Rapporto sarà inviato ai presidenti dei tre Tribunali molisani, ai tre Procuratori della Repubblica, al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale per i minorenni, al Procuratore della Repubblica per i minorenni e al Presidente del Tribunale di Sorveglianza. Già inviato all’attuale Procuratore Nazionale Antimafia. La Relazione ha visto ampio consenso da parte degli esperti della materia soprattutto per la parte riguardante la convergenza sull’impianto delle analisi comparative e del metodo di ricerca già utilizzato in precedenza. Questo metodo di lavoro si è ispirato alla massima condivisione dei dati, pur nella diversità delle posizioni e degli orientamenti presenti in chi studia le mafie. Il nostro scopo è di provare a fare chiarezza su un argomento particolarmente complesso evitando il più possibile un’immagine conflittuale della politica nella lotta alle mafie in Molise.

Il documento analizza nel dettaglio: le infiltrazioni nell’economia molisana per territorio (provincia), settore e gruppo criminale; le modalità d’infiltrazione in campo economico e infine dipinge un quadro generale dei settori a più alto rischio. Nei prossimi giorni, l’Osservatorio Antimafia del Molise curerà un’apposita scheda di sintesi sul documento che sarà pubblicata sul nostro sito nella sezione notizie (osservatorioantimafiamolise.mozello.it). Il lavoro sarà presentato a giugno del 2025 a Napoli al XXVIII° Vertice Nazionale Antimafia. Vincenzo Musacchio ha aggiunto: “Ai molisani chiedo di non commettere l’errore di ritenere che da noi le mafie non ci siano, per cui li invito alla presentazione che terremo a Campomarino proprio per informarli con dati concreti e fondati su analisi scientifiche”. “Sottovalutare il pericolo d’infiltrazioni mafiose nell’economia del Molise sarebbe l’errore più grande che possiamo commettere con gravi conseguenze per noi e per i nostri figli”. “Antonino Caponnetto era solito dirmi come la mafia fosse una realtà da non sottovalutare mai neanche nei momenti di maggiore quiete”. “I molisani in questo momento ignorano e sottovalutano la presenza delle mafie e fanno male, molto male”.