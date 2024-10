Molisani over 65: un terzo rifiuta le cure necessarie

MOLISE. Un recente rapporto di Cittadinanzattiva indica che nel 2023 in Molise nove cittadini su cento hanno rinunciato alle cure mediche pur avendone bisogno.

Un analogo lavoro, focalizzato però sulla popolazione anziana, è stato svolto dall'Istituto superiore di sanità (Iss) attraverso il Sistema di sorveglianza 'Passi d'argento'.

Dall'indagine effettuata nel biennio 2022-2023 tra gli over 65 è emerso che il 22,5% degli intervistati ha risposto di aver rinunciato a visite mediche o esami diagnostici, dato quasi in linea con quello nazionale (18,4%), mentre il 27,5% ha riferito di non aver avuto bisogno di ricorrere a prestazioni sanitarie.

Percentuale che però è salita al 31,1% rispetto a chi ha dovuto rinunciare, pur avendone bisogno. In questo caso il Molise si colloca al quinto posto in Italia dopo Basilicata (38,1%), Sardegna (35,7%), Umbria (34%) e Campania (32,7%). (Ansa).