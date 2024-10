Carburante agricolo, al via le domande di maggiorazione

CAMPOBASSO. Al via le domande per l’assegnazione aggiuntiva di gasolio alle aziende agricole della regione per l’anno 2024. Il beneficio consentirà agli imprenditori di usufruire di una quantità straordinaria di carburante pari al 30% dell’assegnazione lorda definitiva 2024 a cui sarà detratto il quantitativo previsto dalla legge di stabilità (23%). In virtù della convenzione stipulata dalla Coldiretti Molise con la Regione la richiesta, che dovrà essere inviata entro il 29 Novembre prossimo, potrà essere effettuata direttamente negli uffici di Coldiretti dislocati sull’intero territorio regionale.

I requisiti per l'attribuzione del gasolio integrativo, come per l'anno 2023, prevedono che alla data di presentazione della domanda la l’impresa debba aver prelevato tutto il gasolio già assegnato con il buono definitivo e che alla domanda di assegnazione venga allegato l'estratto del quaderno di campagna riportante le operazioni colturali effettuate. Inoltre, a differenza dello scorso anno, potranno accedere al beneficio tutte le aziende e questo sarà calcolato su tutte le lavorazioni oggetto dell’assegnazione definitiva 2024.

Fin dai primi di settembre la Federazione regionale di Coldiretti Molise aveva evidenziato all’Assessorato regionale all’Agricoltura che la perdurante siccità aveva creato le condizioni per cui tutte le lavorazioni agricole richiedessero un impegno maggiore in termini di consumi di carburante. Infatti, i terreni presentavano, e presentano ancora, una estrema “tenacità”, necessitando quindi di più interventi meccanici. Di qui la richiesta della Federazione di concedere alle aziende una quantità aggiuntiva di gasolio.

Una richiesta positivamente accolta dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Micone, che dimostrando sensibilità verso le necessità delle imprese agricole ha ritenuto di venire loro incontro concedendo tale beneficio che consentirà alle stesse di acquistare il carburante dal distributore, a prezzo pieno, evitando ulteriori insostenibili costi.

Apprezzando l’intervento dell’Assessore Micone, e dell’intera Giunta, Coldiretti auspica che l’attività di programmazione delle politiche agricole regionali, grazie anche alla prossima emanazione dei nuovi Bandi del PSR, possa fornire un concreto sostegno al settore primario che, seppur messo a dura prova dalla molteplicità di problemi che lo affliggono, continua a rappresentare una colonna portante dell’economia regionale con le aziende agricole e zootecniche che continuano a produrre cibo sano e genuino per l’intera collettività, favorendo l’occupazione e rappresentando un indispensabile presidio di tutela e manutenzione del territorio, sempre più esposto, specie nelle aree interne, al rischio di dissesto idrogeologico, abbandono e spopolamento.