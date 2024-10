All'istituto Alfano pronto a entrare in funzione l'impianto polifunzionale all'aperto

TERMOLI. Lunedì prossimo, 28 ottobre, evento inaugurale del nuovo impianto sportivo polifunzionale all’aperto dell’Istituto “Alfano da Termoli”, in viale Trieste 10.

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Alfano da Termoli» intende inaugurare formalmente l’impianto sportivo polifunzionale esterno all’edificio di viale Trieste, ristrutturato grazie ad un finanziamento della Provincia di Campobasso, attraverso un evento che promuova i valori della vita e la cultura dello sport che si svolgerà nella mattinata di lunedì 28 ottobre a partire dalle ore 9.

Al fine di promuovere i valori della parità di genere e di valorizzare la creatività e i linguaggi espressivi dei giovani, nonché la cultura sportiva, contestualmente all’inaugurazione dell’impianto, si svolgerà un evento dal titolo Tu e io: tutti diversi, tutti uguali, a cura della classe 3^ B del Liceo Scientifico Sezione Rondine, che culminerà in un torneo a squadre miste cui parteciperanno studentesse e studenti delle classi terze della nostra scuola. L’evento, promosso in città attraverso i media locali, è conclusivo di un progetto coordinato lo scorso anno dalla tutor di classe, prof.ssa Ricciardi, in collaborazione con Oxfam, Aics e Rondine Cittadella della Pace.

Hanno assicurato la loro presenza, oltre agli insegnanti e agli studenti partecipanti, il presidente della Provincia Puchetti, con l’ing. Gianpiero Di Stefano, l’arch. Enzo Civico, l’ing. Pasquale Stoppiello, l’ingegner M. Bozza e il geometra G. Bozza della struttura tecnica della Provincia di Campobasso, il Presidente del Comitato Regionale Molise del Coni Vincenzo D’Angelo, il coordinatore dell’attività sportiva scolastica dell’Usr Molise Luca Mainella, il coordinatore regionale di Sport e salute Angelo Campofredano, la direttrice dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso Ettorina Tribò e la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise Maria Chimisso, nonché il sindaco Nico Balice e il vice sindaco Michele Barile del Comune di Termoli.

Si tratta di un evento particolarmente significativo per la nostra comunità scolastica e per l’intera cittadinanza.