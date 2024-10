Soldi per finanziare l'acquisto di nuovi autobus, impugnata al Tar la delibera della Regione

TERMOLI. Si profila un braccio di ferro amministrativo, dinanzi al Tar Molise, sull’assegnazione di contributi per ammodernare il parco autobus e renderlo più sostenibile, tra i Comuni del Molise.

L’amministrazione di Palazzo San Giorgio, infatti, dopo la redistribuzione effettuata dalla Regione Molise lo scorso 5 agosto, che ha visto assegnare diversamente fondi originariamente destinati al capoluogo, ai restanti tre comuni di Termoli, Larino e Isernia, ha impugnato l’atto e chiesto sia la sospensiva cautelare che l’annullamento della delibera Giunta.

Dopo aver superato lo scoglio di un ricorso alla giustizia amministrativa, sono stati mantenuti i riparti precedenti, individuando il contributo determinato con la precedente modalità di ripartizione esclusivamente per i Comuni che al momento della sua adozione avevano già in essere contratti di affidamento del servizio di Tpl e comunque, fino alla scadenza, senza possibilità di prevedere alcuna proroga.

Il Comune di Campobasso nell’ambio del riparto del finanziamento del Pnrr “rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti” era risultato beneficiario di risorse pari ad euro 3.977.928 euro è stato deciso di redistribuire il valore pari alla somma, equamente, in favore dei Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino al fine di garantire investimenti idonei alla dotazione di mezzi per il trasporto pubblico locale.

Nel merito, il ricorso chiede di annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui si è stabilito di sottrarre dal complessivo importo spettante a Campobasso la somma di euro 2.983.445,58, ossia il 75% di €3.977.928,00 (corrispondenti all’importo allo stesso Ente assegnato in forza del decreto del MISME n.530 del 23/12/2021, attuativo della misura M2C2- 4.4.1 del Pnrr) e di attribuire le restanti quote agli altri tre Comuni.