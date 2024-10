L’emporio solidale Caritas “Ti Senghè” da tre anni offre risposte concrete a mille indigenti

Termoli Per festeggiare insieme si può donare una bottiglia di olio o sostenere il servizio

TERMOLI. Il 30 ottobre 2024 l’emporio solidale Caritas “Ti senghè” di Termoli compie tre anni. Aperto nel 2021, per rispondere tra le altre cose all’aumento delle povertà legato alla pandemia da Covid – 19, ha visto negli anni crescere il numero di beneficiari che, dotati di una tessera emessa dal Centro di Ascolto Caritas, possono acquistare beni di prima necessità utilizzando i punti al posto del denaro. Attualmente sono circa 300 i nuclei familiari che usufruiscono del servizio per un totale di più di 1000 beneficiari residenti nel territorio della diocesi di Termoli–Larino.

Più volte, nei tre anni di apertura, l’emporio ha beneficiato della solidarietà di tanti: singoli, famiglie, scuole e parrocchie in questi anni hanno donato generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa e articoli di cancelleria. Dal 2021 al 2024 l’emporio ha ricevuto in dono oltre quarantamila articoli da distribuire a quanti vivono una situazione di bisogno. Da qui si esprime un sincero ringraziamento a tutti.

Inoltre, per il terzo compleanno dell’emporio la Caritas diocesana di Termoli – Larino lancia la campagna “Aiutaci ad aiutare!” e chiede a quanti lo desiderano di donare all’emporio una bottiglia di olio d’oliva o, in alternativa, o un’offerta libera sul conto corrente della Caritas diocesana IBAN: IT77A0760103800000010863868 con la causale “Pro emporio”.

Per ragioni di sicurezza alimentare è necessario che le bottiglie di olio donate abbiano un’etichetta e un codice a barre per garantire la tracciabilità del prodotto.

Il 30 2024 ottobre l’emporio solidale Ti Senghè, che si trova a Termoli in via Alfano 5, sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 per accogliere quanti vorranno festeggiare il suo terzo compleanno all’insegna della gratuità e della solidarietà.