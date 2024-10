Lancette indietro, stanotte torna l'ora solare

MOLISE. Un appuntamento da segnare assolutamente e da ricordare, tra oggi e domani: sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l'ora solare. Le lancette dell’orologio dovranno essere spostate un'ora indietro, dunque dormiremo un’ora in più.

Dormiremo di più, ma questo lusso lo pagheremo con un’ora di luce in meno a fine giornata. Questo cambio ha degli effetti sul nostro benessere perché incide sul sonno di molti.

L’ora solare rimarrà in vigore fino all'ultimo fine settimana di marzo 2025.

L'ora solare segue il moto apparente del Sole, coincide con l'orario "naturale" basato sulla posizione proprio del Sole rispetto alla Terra. E viene adottata solitamente dall'ultima settimana di ottobre fino alla fine di marzo.

Il cambio dell'ora è standardizzato in tutti i paesi membri dell'Unione europea. Questa alternanza ha vantaggi e svantaggi.

Tra i benefici dell’ora solare, invece, il più importante riguarda i consumi energetici: il nuovo orario porterà un risparmio in bolletta, sfruttando meglio la luce naturale. Secondo i dati di Terna, lo scorso anno il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 370 milioni di kw/h, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 140 mila famiglie. Il dato si è tradotto in un risparmio economico di circa 90 milioni di euro, un effetto positivo anche per l’ambiente.