Sanità, M5S: “Il centrodestra tradisce i territori più fragili”

CAMPOBASSO. «Il centrodestra continua a colpire la sanità, mettendo a serio rischio i territori più indietro come il nostro. I dati che arrivano dalla Fondazione Gimbe sono molto preoccupanti: nel 2025 il Governo Meloni destinerà al comparto solo 1,3 miliardi di euro dei 3,5 precedentemente annunciati. Oltre 2 miliardi in meno: gli effetti di questa scelta scellerata ricadranno sulle Regioni, che saranno costrette a tagliare i servizi forniti ai cittadini o ad alzare le tasse pur di provare a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Manovra. Insomma, in Molise vuol dire aggravare una situazione già complicatissima». Così i portavoce M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco, Angelo Primiani e Roberto Gravina, su fondi sanità.

«Contrariamente alle bugie travestite da promesse e buone intenzioni che il centrodestra e Giorgia Meloni continuano a propinare al Paese, accade che la sanità pubblica viene progressivamente smantellata a tutti i livelli. I cittadini che già faticano a trovare posto per una visita nei nostri ospedali non meritano di essere presi in giro da chi invece dovrebbe fare di tutto per invertire la rotta e rendere le cure più accessibili- continuano i consiglieri- Di questo passo, il sistema sanitario nazionale andrà a schiantarsi e il governo regionale non può restare a guardare. Per mesi, prima e dopo la campagna elettorale, hanno fatto credere ai molisani che il Governo “amico” li avrebbe sostenuti, che la filiera istituzionale avrebbe dato i suoi frutti. Ad oggi, invece, non c’è traccia del fantomatico Decreto Molise, le tasse aumentano a dismisura, le liste d’attesa spingono i cittadini a rinunciare alle cure e il disavanzo lievita per cifre da capogiro come recentemente certificato dalla Corte dei Conti.

In questa battaglia di civiltà e buonsenso, saremo sempre al fianco dei cittadini, dei medici e degli infermieri».