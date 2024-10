Ragazzi speciali alla scoperta delle meraviglie del borgo con Turismol

TERMOLI. Bella iniziativa quella presa dall’associazione Turismol che questa mattina ha dato appuntamento all’associazione Ark21 & More Aps, che si occupa di ragazzi con Sindrome di Down.

Realtà che si sta espandendo a tutti i ragazzi "speciali" per regalare una giornata di spensierata serenità portandoli in giro per il borgo antico e spiegando loro alcune caratteristiche della città vecchia termolese, assieme a loro c’erano anche i volontari della Sae 112.

Paoletta Palombino ha portato i ragazzi in giro per le vie caratteristiche del borgo visitato la Cattedrale ed il Castello, i ragazzi hanno mostrato molto interesse su quanto gli veniva detto, qualcuno di loro come il simpatico Enrico ha dato dimostrazione efficiente di saperne molto sulla storia della città termolese.

Anche noi abbiamo passato una mattinata assieme a loro che è risultata molto istruttiva e ci ha fatto capire una volta di più che questi ragazzi sono davvero speciali e speciali lo sono anche coloro che li accompagnano, una bella lezione di vita e di altruismo che in momenti come quello che l’umanità sta vivendo di certo non guastano affatto.

Galleria fotografica