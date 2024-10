Si riavvia il ciclo di seminari targati "Cum Panis" a Palazzo Norante

CAMPOMARINO. L'Associazione Cum Panis riprende il calendario degli incontri pubblici con l'attenzione rivolta innanzitutto al contesto locale, ma con lo sguardo ugualmente proiettato verso il mondo.

Saranno al centro della programmazione autunnale e invernale, i temi inerenti alle infiltrazioni malavitose nel territorio locale, la violenza sulle donne e la guerra.

La modalità organizzativa va sempre più affinandosi, grazie anche alla partecipazione di nuovi soci, in particolare, donne, le quali fin da subito hanno manifestato interesse per il senso estetico e per la profondità di riflessione.

L'incontro che si terrà oggi, alle ore 17.30 presso il Palazzo Norante, sarà l'occasione per conoscere alcuni aggiornamenti e sviluppi di fatti riguardanti la presenza criminale nel contesto molisano e basso molisano in particolare.

Come noto, Vincenzo Musacchio è considerato tra i maggiori esperti della materia in Italia, è un pregio poterlo ascoltare e disquisire con un intellettuale estremamente pragmatico ed eclettico.

L'ASSOCIAZIONE

Circolo di cultura politica: "Cum panis", la condivisione del pane, evoca la convivialità tra i lavoratori dopo la fatica, la tavola imbandita per la famiglia, il gesto ecumenico dei sacerdoti nella celebrazione eucaristica, ma anche il sostantivo maschile "compagno" con cui si riconoscono coloro che hanno condiviso le lotte sociali per il riscatto dei più deboli.

Su questa base e con lo sguardo sempre rivolto alla nostra Costituzione repubblicana, si fonda l'Associazione che il 20 maggio 2022 si è dato un organismo direttivo (coordinato da Nicola Occhionero nel ruolo di presidente) determinato a proporre iniziative culturali rivolte alla comunità tutta e con la finalità di suscitare interesse e provocare un senso critico rispetto alla realtà vissuta.

Iniziative calzanti con il contesto locale e territoriale, senza mai celare il carattere progressista che anima la propria cultura politica.