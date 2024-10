Il turismo dell'olio: camminata tra gli olivi nel pregiato parco dell'istituto Alberghiero

Camminata tra gli olivi al parco dell'Alberghiero: intervista a Maurizio Santilli

TERMOLI. Un cielo velato al risveglio, ma col sole pronto a scaldare terreno e alberi dietro le nuvole, quello di questa mattina. Una cornice tutto sommato gradevole, che ha permesso di scoprire una meraviglia poco nota (o per nulla) del territorio termolese, il parco degli olivi dell’istituto Alberghiero. Di scena l’ottava edizione della “Camminata”, nella staffetta tra i delegati del Comune di Termoli, Nicola Malorni che ha lasciato le redini a Maurizio Santilli, consigliere nazionale, ma ricoprendo ora l’incarico di segretario generale dell’associazione in Molise.

«Il sole di questa mattina accompagna diverse iniziative da non perdere: pittura, scultura, poesia, musica! E tra queste, anche tre esperienze di meditazione sul respiro, sul cammino e sul cibo con degustazioni di prodotti che fanno bene al corpo e all’anima», le parole di invito proprio di Malorni.





Una piacevole giornata trascorsa all’aria aperta attraverso molteplici attività che hanno promosso l’olio e le sue proprietà organolettiche.

Giornata voluta come evento “zero” per puntare a nuove iniziative future tese a rilanciare l’identità del territorio, con taglio del nastro affidato al vice sindaco Michele Barile, c'era anche l'assessore Mariella Vaino e alcuni consiglieri di maggioranza. Non è mancato Pasquale Di Lena, fondatore dell'associazione nazionale "Città dell'Olio", che sovrintende questo evento.

Un progetto ambizioso da perseguire attraverso uno dei suoi prodotti principi puntando in futuro sul turismo dell’olio e sul turismo enogastronomico, che ha coinvolto un partenariato ampio tra istituti scolastici, come il Majorana-Jacovitti e il binomio Boccardi-Alberghiero, rappresentato dalla preside Concetta Cimmino. Tra le associazioni, Croce Rossa, Punto di Valore e Lilt, oltre all'artista Ylenia Paladino.

Protagonista assoluto della “Camminata tra gli Olivi” l’olio e le sue peculiarità.





Una “Camminata tra gli Olivi” che ha evidenziato la cultura e le potenzialità del territorio in abbinamento con l’olio. Il tutto attraverso musica, poesia, arte e il saper mangiare sano conoscendo tutte le qualità dell’”oro verde” extravergine di oliva.

