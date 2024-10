Addio a Rocco Cannarsa, "Germania" aveva compiuto 100 anni ad agosto

TERMOLI. Appena due mesi fa lo andammo a festeggiare presso la casa di Riposo Opera Serena, perche il 16 agosto 2024 Rocco Cannarsa aveva compiuto 100 anni.

Il sindaco Nico Balice, i dirigenti della struttura, il direttore sanitario Iannaccone e il presidente Bruno Verini e tutti gli ospiti della stessa lo avevano festeggiato cone meritava, perché un centenario è uno scrigno pieno di tesori e bagagli culturali da preservare, è una memoria della città,

Rocco detto "Germania" era stato uno dei "Ragazzi del muretto", molti come lui da oggi non sono più tra noi, ma allora erano un bel gruppo nutrito e si riunivano sul muretto della Torretta Belvedere all'ingresso del Borgo da via Duomo.

Rocco era molto simpatico, sempre pronto alla battuta, apparteneva anche all'associazione Anmi (associazione nazionale Marinai d'Italia).

Onore a un uomo che ha condotto degnamente una vita di sacrifici di lavoro e di famiglia, onore al marinaio Rocco Cannarsa.

Messaggio di cordoglio alle figlie Luisa e Marina, ai generi e i nipoti da parte della nostra redazione e in particolar modo da chi scrive.