«Aiutatemi con un piccolo gesto a salvare Neve, riempie le mie giornate d'amore»

TERMOLI. Quasi 800 euro come preventivo veterinario per sostenere cure mediche, esami e un intervento per salvare la dolcissima “Neve”.

Un costo al momento quasi insormontabile per una famiglia che vive solo del lavoro da Oss della 44enne Concetta Belfonte, col marito 45enne disoccupato e due figli di 19 e 21 anni.

Per questo motivo, Concetta chiede un aiuto, Neve - 10 anni - ha una neoplasia al seno, si è rivolta a Termolionline per amplificare il proprio messaggio, già presente sulla piattaforma Gofundme.

«Chiedo aiuto per il mio cane di nome Neve ha problemi di salute. Qualche settimana fa le è stata diagnosticata una neoplasia quindi dovrà subire un intervento chirurgico molto delicato. Io personalmente non ho la possibilità economica di affrontare tutte queste spese veterinarie ma vorrei con tutto il mio amore aiutarla e darle una possibilità di ripresa. Per me il mio cane è tutto riempie le mie giornate di amore, è sempre con me, qualsiasi cosa io faccia durante la giornata. Non potrei sopportare il dolore di non poter fare nulla per provare a farla stare meglio e ringrazierei di cuore chiunque voglia aiutarmi».

Abbiamo voluto incontrarla e approfondire la storia. Concetta è di San Severo, il compagno di Apricena, e abitano a Termoli, in zona Casa la Croce, da 22 anni.

L'auspicio è che anche con piccoli gesti, la si possa aiutare a salvare Neve.