Spiaggia abile, il turismo inclusivo in Molise parte dalla conoscenza

TERMOLI. Spiaggia Abile è il progetto promosso dalla Regione Molise e dai Comuni di Montene ro di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per migliorare concretamente l'accessibilità delle spiagge molisane e promuovere un turismo inclusivo lungo l'intera sua costa favorendo l’accoglienza e l’esperienza dei visitatori con bisogni speciali.

Un’iniziativa di grande valore culturale e promozionale del territorio che punta a rendere le località balneari del Molise più accoglienti ed inclusive nei confronti delle per sone con disabilità e delle loro famiglie, anche, e per certi versi specialmente, grazie a professionalità che siano preparate a mettere in campo approcci adeguati e a pro porre esperienze che consentano a questi ospiti speciali di vivere il territorio appieno e in autonomia, tanto nelle Istituzioni che nelle strutture private.

A questo scopo prenderanno il via, il prossimo 31 ottobre, due percorsi formativi mi rati ad accrescere, rispettivamente, le competenze dei pubblici amministratori e degli operatori turistici del territorio molisano, necessarie a promuovere e supportare il turismo accessibile e inclusivo, contribuendo a rendere la nostra regione più accogliente e sostenibile per tutti, in perfetta armonia con la naturale vocazione della sua gen te.

Perché non può esserci accoglienza senza conoscenza.

Si tratta di un investimento strategico per gli amministratori e tecnici degli Enti Locali e per gli operatori turistici molisani che possono ancora iscriversi ai due corsi accedendovi dal sito del Comune di Montenero a questo link.