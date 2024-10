«La Giunta regionale intenzionata a istituire la Molise Film Commission»

CAMPOBASSO. Il presidente Nicola Cavaliere (Presidente della IV Commissione), ha presieduto oggi la seduta congiunta delle Commissioni I e IV che, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge n. 4, di iniziativa del Consigliere Alessandra Salvatore, concernente, "Istituzione della Molise Film Commission", e n.17, di iniziativa dei Consiglieri Greco e Primiani, concernente, «Interventi in favore del comparto audiovisivo e del cinema - Istituzione della "Molise Film Commission"», hanno audito l’Assessore regionale con delega al Pnrr Michele Iorio.

Il presidente Cavaliere ha rilevato come i Commissari volevano ascoltare la posizione della Giunta in merito alla realizzazione di questa iniziativa che vede già quasi tutte le regioni dotate di una struttura simile a quella proposta dalle due iniziative legislative.

Iorio ha evidenziato come la Giunta sia intenzionata ad avviare a conclusione positiva il percorso necessario a creare una Film Commission in Molise. A tal fine si stanno individuando le risorse necessarie alla gestione della struttura e quelle per il finanziamento alle industrie cinematografiche o che in vario modo sono interessate al settore. Finanziamenti che l’assessore Iorio ha detto possono essere trovate in una larga parte nei Fondi europei e in altra parte sul bilancio regionale. Parallelamente Iorio ha riferito di come si stia riflettendo sul soggetto giuridico più idoneo a far funzionare concretamente la struttura operativa: fondazione o società; impegno totale pubblico o con presenza di privati ecc.

Dopo i vari interventi dei componenti delle Commissioni il presidente Cavaliere, di conseguenza, ha auspicato che si arrivi ad un testo comune tra le due pdl già presentate, da emendare, eventualmente, con le iniziative dell’Esecutivo. Ciò al fine di arrivare in tempi brevi al varo di questa importante infrastruttura tecnico-operativa per sostenere l’industria cinematografica. Fermo restando, ha concluso Cavaliere, l’assoluta disponibilità delle due Commissioni a valutare tutte le proposte ed arrivare il più velocemente possibile ad un testo da portare all’esame definitivo dell’Aula.