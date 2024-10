I ragazzi speciali di "Oltre il Blu" ospiti di riguardo alla "Quiet Room" di Lazio-Genoa

TERMOLI. Ragazzi che hanno qualcosa di speciale, sempre di più, sono coloro che vengono valorizzati nelle iniziative dell’associazione “Oltre il Blu”, che assiste le famiglie di bambini con disabilità e con disturbo dello spettro autistico.

Ieri, una domenica da ricordare, allo stadio Olimpico di Roma, ospiti della Lazio, del patron-senatore Claudio Lotito, nell’incontro vinto dai biancocelesti 3-0.

«Ieri abbiamo trascorso una giornata speciale grazie all'ospitalità della Lazio, all'interesse del Coni e all'impegno di Molise Biancoceleste, accolti dal presidente Claudio Lotito, con la presenza della moglie Cristina Mezzaroma, abbiamo assistito alla partita Lazio-Genoa in una quiet room allestita da Sport e Salute appositamente allo Stadio Olimpico, uno spazio tranquillo pensato per offrire un ambiente sereno, lontano dai rumori e dalle distrazioni dello stadio, che ha permesso ai ragazzi di vivere l'emozione dell’evento sportivo in sicurezza. Cristina Mezzaroma si è seduta tra i ragazzi e gli operatori, mostrando un sincero interesse per ognuno di loro. Ha chiacchierato, fatto domande e condiviso momenti di emozione e divertimento, rendendo l’esperienza ancora più significativa. La sua presenza attenta e calorosa ha creato un clima di familiarità che ha permesso ai ragazzi di sentirsi parte dell’evento in un contesto accogliente e inclusivo».

Una partecipazione che ha assurto agli onori della cronaca nazionale, oggi su Mediaset, in un servizio tv, ma anche amplificato dall’Ansa.

«Quella di oggi è un'iniziativa che promuove l'inclusione e i sani valori dello sport, e spero sia l'inizio di un lungo percorso replicabile anche in altri stadi d'Italia - ha detto ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito, incontrando l'Associazione Oltre il Blu – i ragazzi che hanno assistito al match dalla Quiet Room dello Stadio Olimpico hanno vissuto una giornata indimenticabile e questo ci riempie il cuore di gioia», ha concluso Lotito, che proprio in Molise è stato eletto al Senato il 25 settembre del 2022.

Per Sport e Salute: «Sport, inclusione, divertimento, emozione. Pomeriggio memorabile allo Stadio Olimpico per i bambini dell’Associazione Oltre il Blu di Termoli, realtà che si prende cura dei ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. In occasione del 9° turno di Serie A, i giovani tifosi, ospitati dalla società del Presidente Lotito, su segnalazione del Gruppo Molise Biancoceleste, hanno avuto l'opportunità di assistere alla gara Lazio-Genoa, insieme ai rispettivi genitori e accompagnatori, all’interno della “Quiet Room” della Tribuna Monte Mario. Uno spazio pensato da Sport e Salute per ridurre gli stimoli sensoriali, offrire un ambiente sicuro, tranquillo e accogliente ai bambini con disabilità e disturbo dello spettro autistico. Un modo per vivere la partita in un luogo protetto, partecipare e sentirsi parte dello stesso grande movimento, dal campo agli spalti. L’iniziativa, al debutto nel massimo campionato di calcio, ha suscitato grande entusiasmo nelle famiglie e rappresenta un segnale importante verso una sempre maggiore sensibilizzazione su tematiche dell’inclusione sociale».

