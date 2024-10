Molise Film Commission: «Noi operatori pronti a costruire il futuro della nostra terra»

TERMOLI. Stavolta non "esonda" in campi attigui, ma emerge dal proprio, quello del mondo cinematografico e delle immagini.

La nota pubblicata a margine della seduta di commissione congiunta a Palazzo D'Aimmo sulla proposta di legge per varare la Film Commission in Molise non poteva passare inosservata agli occhi di chi ha lavorato dietro le quinte e nemmeno tanto, parliamo di Pierfrancesco Citriniti, professione filmaker, nella trasmissione Propaganda Live.

Come portavoce di un gruppo assai più nutrito, ha inteso commentare le novità provenienti dalla Regione.

«L’istituzione di una Film Commission in Molise è un sogno che finalmente si avvicina alla realtà, grazie all’impegno della giunta regionale. Un progetto che può restituire a questa terra la voce e l’arte dei lavoratori molisani dello spettacolo, che da decenni operano nel settore audiovisivo lontano dalle loro radici. Anni di esperienza, competenze e passione, un patrimonio che ora può finalmente tornare a casa. Ma è essenziale che questa Film Commission non resti un titolo vuoto: deve nascere con l’ascolto di chi vive e respira il cinema ogni giorno, di chi, da mesi, cerca un dialogo con le istituzioni per dare vita a una realtà che potrebbe diventare la spina dorsale culturale ed economica del Molise.

Perché un progetto come questo, se ancorato al territorio e alle persone che lo amano, può generare lavoro, insegnare mestieri, offrire alle nuove generazioni molisane la possibilità di costruire qui il proprio futuro nel mondo della cultura e del cinema. Questo non è solo turismo o bellezza paesaggistica. La Film Commission deve radicarsi nelle mani esperte di chi desidera riportare a casa un bagaglio professionale ricco e condividerlo con la propria comunità, costruendo un’economia locale vibrante. Il rischio, altrimenti, è di perdere un’occasione irripetibile e di lasciare che il cinema molisano venga gestito da figure estranee, lontane dalla realtà e dall’anima di questa terra. L’industria cinematografica potrebbe rappresentare un nuovo capitolo di rinascita per il Molise, ma per farlo è necessario valorizzare e ascoltare chi ha già tracciato questa strada lontano dai confini regionali. Il nostro appello alle istituzioni è chiaro: dateci voce, permettete ai professionisti di costruire insieme un futuro forte e autentico. Questa Film Commission può segnare l’inizio di una nuova era per il Molise, fatta di creatività, opportunità e crescita.

Ogni location, ogni volto e ogni racconto molisano hanno il potenziale per essere svelati al mondo. Serve spazio per chi ha la passione e le competenze per far risplendere la nostra regione, evitando le insidie delle scelte superficiali e della burocrazia. Il Molise non merita una struttura mediocre, né un progetto privo di visione e ambizione. La Film Commission può e deve diventare una risorsa per chi sogna di lavorare e vivere di cinema nella propria terra. È un’occasione per fermare l’emorragia di talenti che, per mancanza di opportunità, sono stati costretti ad andarsene, e che ora vorrebbero tornare per investire il loro amore e le loro competenze nella propria comunità.

Con passione e determinazione, chiediamo ascolto, apertura e rispetto per chi può fare la differenza. Le mani, le idee e l’impegno di chi ha creduto nel cinema e ha imparato il mestiere altrove possono essere la base solida su cui costruire un progetto vero, radicato nel Molise ma con una visione internazionale. A chi deve decidere, diciamo: dateci l’opportunità di presentare i professionisti che renderanno il Molise un luogo vivo di cinema e di storie. Il futuro è qui e aspetta solo di essere accolto.

Noi lavoratori dello spettacolo siamo pronti, con le nostre competenze, a costruire il futuro della nostra terra».