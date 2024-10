L’Ambasciatore belga Pierre-Emmanuel De Bauw in visita a Palazzo Vitale

TERMOLI. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha ricevuto, a Palazzo Vitale, in visita istituzionale, l’Ambasciatore del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw, nel corso di una serie di incontri che il diplomatico sta svolgendo sul territorio.

Un incontro cordiale e un colloquio sul legame tra Molise e Belgio con tanti corregionali che, nel Secondo dopoguerra lasciarono la propria terra in cerca di lavoro.

Nel corso dell’incontro è stata ricordata la tragedia di Marcinelle dell’8 agosto 1956, quando un'esplosione nella miniera di carbone nella cittadina belga uccise 262 minatori sui 275 in turno. 136 erano italiani, emigrati in base al Protocollo italo-belga, che prevedeva l'invio di 50mila lavoratori in cambio di carbone. Sette i molisani che morirono soffocati nelle gallerie dalle mortali esalazioni di gas.

La visita istituzionale è stata anche occasione di scambio e confronto per consolidare i rapporti istituzionali tra i due territori.