Si completa il percorso per la "Vita indipendente": inaugurati gli altri sei alloggi

Percorsi di autonomia per persone con disabilità: l'inaugurazione a Larino

LARINO. Inaugurata stamani a Larino la seconda casa che accoglierà giovani in cammino verso l'autonomia si tratta di giovani con qualche disabilità che però stanno superando i loro limiti attraverso il lavoro e il percorso per imparare ad abitare da soli.

Una cerimonia che questa volta ha visto anche la partecipazione del vescovo Gianfranco De Luca, il sindaco Giuseppe Puchetti e una serie di rappresentanti delle istituzioni come già successo a San Giacomo degli Schiavoni, dove si trova l'altra casa che ospita i ragazzi in cammino verso l'autonomia. Anche oggi sono state ascoltate le esperienze di due giovani che hanno iniziato a lavorare e che stanno facendo il percorso verso l'autonomia e quindi impareranno a stare in casa da soli.

Presente la delegata della Regione Molise, Stefania Passarelli, così come Graziella Vizzarri ed Eloisa Arcano, coordinatrice dell’Ats, il Comune di Termoli rappresentato da Agostino De Fenza, consigliere comunale. Altri sei alloggi inaugurati nell’ambito di un progetto del Pnrr gestito dalla cooperativa sociale Sirio, c’era Anna Mary Marino, e realizzato dagli ambiti territoriali di Termoli e Larino Termoli capofila; erano presenti diversi sindaci che hanno dato il loro apporto a tutta l'iniziativa presente anche in questo caso e non ha fatto mancare la sua partecipazione la direttrice dell’Usr Molise Maria Chimisso.

Assieme alla Sirio, partner l’Ente Scuola Lavoro, il Circolo Mcl, Una Paese per Giovani Aps e Un Impiego per Ciascuno APS.