«Sul decreto Molise nella sanità più amarezza che pazienza...»

TERMOLI. La trasferta allo stadio Olimpico dei ragazzi dell'associazione "Oltre il Blu" accolta con favore sul nostro territorio, ma è stata anche un'occasione per rilanciare temi più ampi.

Dal presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice: «Non vi è alcun dubbio sulla nobile e affettuosa attenzione che Claudio Lotito, in qualità di Presidente della Lazio, insieme alla gentile consorte Cristina Mezzaroma, ha dedicato ai bambini con disabilità e ai ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico dell'Associazione Oltre il Blu, ospitandoli domenica allo stadio per l'incontro di calcio Lazio-Genoa.

Le famiglie gli sono certamente grate per questo gesto.

Tuttavia, come senatore eletto in Molise, tra i cittadini molisani permane l’amarezza per non aver ancora portato a termine l'impegno preso, insieme agli altri parlamentari eletti in Molise — il senatore Costanzo Della Porta, l'onorevole Lorenzo Cesa e l'onorevole Elisabetta Lancellotta — per l'emanazione del tanto atteso "Decreto Molise".

È possibile che ciò dipenda dal fatto che i molisani, da sempre, sono ritenuti persone molto pazienti».