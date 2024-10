Spogliatoi, pista di atletica e barriere architettoniche: presto i lavori allo stadio Cannarsa

TERMOLI. Un intervento richiamato anche ieri mattina, in sede di inaugurazione del nuovo impianto sportivo polifunzionale dell’istituto Alfano, da parte del vice sindaco e assessore allo Sport, Michele Barile, sullo stadio “Gino Cannarsa”.

Programma di interventi destinato al “Miglioramento, messa a norma ed abbattimento delle barriere architettoniche dell’impianto destinato all’atletica leggera, nell’ambito dello stadio comunale Gino Cannarsa”, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025.

Gli interventi da eseguire presso lo stadio comunale "Gino Cannarsa" in via dello Stadio, consistono nel rifacimento della pista di atletica leggera esistente, nella realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW da installare sulla copertura in calcestruzzo della tribuna esistente destinata agli spettatori locali, ed infine si provvederà alla manutenzione straordinaria dei manufatti adibiti a spogliatoi e centrale termica.

Il progetto è stato candidato al Bando ICS 2023 – Iniziativa “Sport Missione Comune 2023 - Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’impiantistica sportiva, che ha ottenuto il parere positivo del Coni e dal Credito sportivo il mutuo di 700mila euro; oltre contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’impiantistica sportiva.

I lavori ora sono stati aggiudicati alla ditta “Carpi di Montefalcone nel Sannio, per 530.757,63 (di cui 10mila euro per oneri di sicurezza e € 75.783,66 per costi della manodopera).