Borse di studio e alloggi universitari, accertamenti più incisivi sui beneficiari

CAMPOBASSO. Nella giornata di ieri, con le firme del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, professor Luca Brunese, del Presidente dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Molise, avvocato Giovanni Petrarca, e del Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Luca Cervi, è stato perfezionato il protocollo d’intesa con il quale sono state stabilite, nel quadro dei rispettivi fini istituzionali, le linee di reciproca collaborazione finalizzate ad assicurare una più intensa attività di controllo in materia di posizioni reddituali e prestazioni sociali agevolate, anche con riferimento alle borse di studio e agli alloggi per gli studenti universitari.

Punto cardine dell’accordo, infatti, sarà lo scambio di dati, informazioni e notizie, anche attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di strutture e procedure informatiche, che consentiranno un adeguato e attento monitoraggio delle posizioni beneficiarie di agevolazioni, sulla scorta delle attestazioni ISEE prodotte dagli studenti, rafforzando, in tal modo, il sistema di prevenzione e contrasto di quelle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle facilitazioni contributive universitarie concesse.

In merito, l’intesa delinea un sistema che, da un lato, ha un carattere di prevenzione, in quanto strutturato su chiare ed efficaci forme di controllo, e, dall’altro, è teso a contrastare gli abusi mediante il vaglio di posizioni a rischio che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti dichiarati, possono portare lo studente fruitore di eventuali agevolazioni non spettanti, a conseguenze anche di carattere penale, oltre che a vedersi revocato e a dover restituire i benefici economici illecitamente ottenuti.

Inoltre, l’Ateneo e la Guardia di Finanza hanno manifestato la volontà di diffondere e sviluppare i propri specifici valori culturali e sociali e incentivare l’aggiornamento professionale dei propri appartenenti, con particolare riferimento all’educazione alla legalità e alla prevenzione dell’evasione fiscale e delle violazioni finanziarie, delle falsificazioni, delle violazioni dei diritti d’autore e dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, impegnandosi, per il tramite del Centro di Addestramento del Comando Regionale Molise, all’organizzazione di specifici percorsi formativi congiunti.

Ulteriori attività formative saranno destinate ai dipendenti dell’Università su tematiche tributarie e fiscali, nonché in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Con la firma del protocollo l’Università del Molise, l’E.S.U. e il Comando Regionale della Guardia di Finanza hanno aggiunto un tassello importante alla già consolidata collaborazione, riaffermando e confermando l’interesse comune a sostenere e garantire la legalità economica e finanziaria nel contesto socio-territoriale di riferimento, assicurando nel contempo che le risorse pubbliche vengano impiegate per consentire anche ai meno abbienti di accedere agli studi universitari, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo sociale del Paese.