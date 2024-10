All'istituto "Oddo Bernacchia" allievi, genitori e docenti varano l'Eco-Comitato

TERMOLI. Oggi 29 ottobre 2024 presso gli edifici dell'Istituto comprensivo Oddo Bernacchia si è riunito l'Eco-Comitato, costituito da alcuni rappresentanti degli alunni e dei genitori (sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di primo grado), dalla dirigente scolastico e da alcuni docenti, previsto all' interno del progetto Eco-school. Un progetto importantissimo per due motivi, sia perché prevede un lavoro sinergico tra scuola primaria e scuola secondaria sia perché incentrato su un tema sempre più importante ossia la sostenibilità ambientale. Anche quest'anno come gli anni passati il comprensivo Bernacchia vuole porre particolare attenzione su questo tema.

È fondamentale educare tutti, fin da piccoli, al rispetto dell'ambiente attraverso l'attuazione di semplici buoni comportamenti. Il progetto prevede la percorrenza di sette passi all'interno dei quali i membri dell'eco-comitato dovranno impegnarsi a lavorare attraverso incontri con associazioni operanti sul territorio e con l'amministrazione al fine di sensibilizzare e produrre materiale divulgativo relativo al rispetto dell'ambiente e delle sue risorse.

Il focus di questa seconda edizione sarà l'importanza di una corretta raccolta differenziata e l'importanza della tutela della salubrità del nostro mare sempre più inquinato dalla plastica. A fine dicembre, al termine delle attività progettuali i risultati e il materiale prodotto saranno disponibili per la divulgazione.

Le parole d'ordine saranno sostenibilità, ambiente, mare, educazione ambientale, rispetto e collaborazione.