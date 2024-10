Cofelice: istituito l'albo regionale delle associazioni Pro Loco

CAMPOBASSO. La Regione Molise, con recente determina dirigenziale, ha istituito l'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco dando seguito a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20 del 2022.

"Un segnale importante da parte di questa Amministrazione regionale per dare maggior valore al territorio, ma anche alla nostra storia e cultura". Questo quanto affermato dal consigliere Fabio Cofelice, Delegato al Turismo e Cultura.

"Il provvedimento – ha così dichiarato l'esponente regionale – si inserisce in una azione più ampia che mira a favorire la divulgazione delle nostre tradizioni e la valorizzazione dei luoghi e che permetterà a quanti, volontariamente e faticosamente ogni giorno si impegnano a mettere in luce il Molise, di poter lavorare in stretta sinergia con le Istituzioni locali.

Per le Associazioni iscritte all'Albo Regionale appena istituito, si aprirà la possibilità di usufruire di contributi previsti, ove ne ricorrano i requisiti necessari.

Dall'altra parte l'Albo Regionale permetterà alla Regione di verificare periodicamente la regolarità di azioni e procedure, nonché delle attività che saranno progettare e realizzate dalle Pro loco.

Anche in qualità di Coordinatore del Molise di 'Noi Moderati' - ha aggiunto Cofelice – ho registrato con immenso piacere, ancora una volta, il contributo di idee e la fattiva azione di supporto da parte dall'intero Gruppo del Partito al quale appartengo.

Infatti, la cultura e la storia delle nostre tradizioni rappresentano da sempre, anche per il nostro partito, uno dei principali stimoli a fare bene, sia a Campobasso che in tutti i comuni della regione, in base ad un progetto preciso intrapreso mesi fa e che, siamo sicuri, porterà risultati importanti per i molisani".