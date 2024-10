Ascensore guasto da quasi 5 mesi, «Ci sono cardiopatici e anziani in difficoltà»

CAMPOMARINO. In via Enrico Berlinguer, al civico 24, gli inquilini di una palazzina Iacp di Campomarino attendono che si ripari dal giugno scorso un ascensore che proprio in avvio della torrida stagione estiva va in panne.

Sono trascorsi quasi cinque mesi e come abbiamo potuto documentare anche in altri casi simili, nel passato, a Termoli, per esempio, il meccanismo di preventivi e autorizzazioni si inceppa, come lo stesso ascensore.

Difficoltà che uno il figlio di un residente ha rappresentato anche nell’avere d’estate interlocuzione con gli stessi dipendenti Iacp.

«In quella palazzina ho mio padre con tre bypass coronarici e angioplastica, sono andato l’ultima volta a far visita i miei e ho trovato mio padre seduto sulla scalinata affaticato e sofferente con le buste della spesa e cassa d’acqua! (chi sa quante volte sarà successo). Al terzo piano una signora con problemi di articolazione alle ginocchia e al primo una signora anziana che ormai escono poco e niente! Mi chiedo quando finirà questo calvario e se in tempi brevi riusciranno a sistemare questo benedetto ascensore».