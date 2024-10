Tornano gli "Squilli di Trombetta": le pagelle sportive dell'ultimo weekend

TERMOLI. Tornano gli "Squilli di Trombetta", i giudizi sulle prestazioni delle squadre e dei singoli atleti termolesi nelle varie discipline sportive che li hanno visti impegnati nell'ultimo fine settimana.

TERMOLI PALLAVOLO SERIE C MASCHILE. Voto 10.

Comincia nel migliore dei modi la nuova stagione agonistica per la squadra maschile di Serie C, che già lo scorso anno aveva disputato un campionato da incorniciare arrivando alla finale. Le premesse per quest’anno sono simili, se non tendenti a un ulteriore miglioramento. La squadra si è rinnovata notevolmente, a cominciare dal coach, Peppe Del Fra, che sostituisce Mauro Palli. Quest'ultimo rimane comunque attivo nella società con altri incarichi, come quello di allenare la Serie D femminile, che ha iniziato alla grande e di cui parleremo in questa rubrica. Due partite, la prima in casa e la seconda all'Aquila, e due vittorie nette per 3 a 0: come si dice, chi ben comincia…

COACH VOLLEY ALFREDO MOTTOLA. Voto 10.

La notizia è di qualche giorno fa, ma la nostra rubrica inizia ora e ci sembrava doveroso fare riferimento a questo importante evento. Alfredo Mottola, tecnico della Delfina Volley School Termoli, entra nello staff tecnico del Club Italia del Sud come Assistente-Allenatore. “Un anno sportivo che sin da subito ci ha già riservato una bellissima sorpresa”, scrive la società termolese in una nota. “Non accade tutti i giorni di essere chiamati a rispondere a un incarico così prestigioso, a vestire la maglia azzurra. Questa è la riprova di quanto dedizione, passione, perseveranza e sacrificio possano trasformare l’inaspettato in realtà. E questo è anche l’augurio che rivolgiamo alle nostre atlete.” Buon lavoro, Alfredo.

TERMOLI PALLAVOLO SERIE D FEMMINILE. Voto 9,5.

Dopo aver vinto e dominato la prima divisione regionale, la squadra si presenta ai nastri di partenza della Serie D femminile Abruzzo e Molise e subito mette in riga la Gada Pescara, che non è certo un’avversaria da sottovalutare. Le ragazze termolesi, quasi tutte giovanissime e guidate sul campo dalle veterane Cimini, Campofredano e Cicchitti, liquidano la prima pratica stagionale con un ottimo 3 a 1, dimostrando nessun timore reverenziale. Piccole pallavoliste crescono e lo fanno bene.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE, AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI. Voto 9.

Il primo particolare che salta all’occhio osservando anche quando perde la squadra di coach Marinelli è che quest’anno, a differenza degli scorsi, è molto più forte e concreta. Loro se la possono giocare con tutte, e anche quando hanno dovuto cedere le armi, non è stata una resa incondizionata davanti alla forza di avversari considerati autentici "caterpillar". Hanno sempre fatto sudare i competitor per la conquista dei due punti. Finora hanno vinto 3 partite su 6, battendo il Monopoli in casa e conquistando due vittorie in trasferta, a Corato e domenica scorsa a Canosa, mostrando carisma e una tecnica invidiabile. Essere una matricola in questo campionato non è affatto male, e domenica arriva il Molfetta, che è davanti all’Air di due punti: occasione per tentare un sorpasso. La Serie Cadetta fino ad oggi per l’Air è davvero "B...ella".

CALCIO A 5 SERIE C, ARCADIA TERMOLI CALCIO A 5. Voto 8.

Terza giornata del campionato molisano di calcio a 5 e superba prestazione dell'Arcadia Termoli calcio a 5 contro il Montagano, una squadra robusta e ben messa in campo dal mister Piacci, battuta per 3-2. L'Arcadia, dopo un primo tempo caratterizzato da grande intensità, cambia marcia nel secondo e vince una partita non facile. Un plauso in particolare al portiere Mariano, che con ottimi interventi ha messo una pezza ai tanti tiri in porta degli avversari, mantenendo a galla la compagine ospite. Partita dura, come dimostrano le molte ammonizioni del Montagano, che schiera giocatori di grande esperienza.

CALCIO REGIONALE DI PROMOZIONE TERMOLI 2016. Voto 5.

Fa davvero un brutto effetto vedere la squadra termolese laggiù in fondo alla classifica, quasi una continuazione di quanto successo lo scorso anno in eccellenza. Del resto, se dopo 8 partite ne perdi 7 e ne pareggi una, non si può pretendere nulla. Speriamo che in questo contesto si possa almeno valorizzare qualche giovane calciatore: sarebbe di certo molto consolante.

CALCIO DI SERIE D, TERMOLI CALCIO 1920. Voto 4.

Dopo il 4 a 0 infrasettimanale inflitto all’Ancona, tutti pensavamo che il tris di sconfitte consecutive contro Castelfidardo, Avezzano e Isernia fosse stato metabolizzato. Invece, a Chieti, dove era possibile anche perdere, ci hanno riportato sulla terra. Probabilmente ci hanno fatto capire che la roboante vittoria contro l’Ancona è arrivata più per i demeriti dorici che per i meriti termolesi, dato che a Termoli si era dimostrata ben poca cosa. Molti spunti di riflessione ci ha dato questa sconfitta in terra teatina, un 3 a 0 che avrebbe potuto essere anche più pesante a favore dei neroverdi. Dalla quinta partita in poi, la difesa ha subito ben 12 gol, mentre nelle prime quattro partite era un fortino inespugnabile. Un grande allenatore di Serie A diceva che gli scudetti si vincono soprattutto se si ha una difesa impenetrabile. Dunque, se in 9 partite giocate hai già subito 13 gol, di certo qualcosa non va e bisognerebbe capire i motivi. Se nelle prime quattro partite (Notaresco fuori, L’Aquila in casa, Forsempronese fuori e Roma City in casa) ha subito solo un gol (per altro su un rigore inventato al 93’), mentre dalla quinta in poi la difesa diventa "di burro", converrete con noi che è necessario riflettere per trovare rimedi.

