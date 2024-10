"Buon compleanno Roman", a Guardialfiera l'intitolazione dello stadio a Gabriele Di Vito

GUARDIALFIERA. Lo scorso 5 marzo il Molise tutto si fermò. La notizia della morte del giovane calciatore Gabriele Roman Di Vito sconvolse l'intera Regione e il mondo dello sport.

La tragica morte avvenne dopo una sessione di allenamento sui campi di calcio di Guardialfiera.

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre, Gabriele avrebbe compiuto 31 anni.

In questo giorno, il Comune di Guardialfiera e l'Associazione #14 - Amici di Roman, intitoleranno lo stadio comunale in memoria di Gabriele Di Vito, un amico speciale e una presenza indimenticabile per tutta la comunità.

A seguire amichevole tra l Asd Guardialfiera Calcio e Cnc Sporting, per ricordare Gabriele con quello che più amava: il calcio e l'amicizia.

"Vi aspettiamo dalle ore 17.00, su quel prato verde dove Gabriele era felice, per ricordarlo nel luogo che da domani porterà il suo nome"

Buon compleanno Roman.