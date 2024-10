Più telecamere, Roberti: «Elevare i livelli di sicurezza e di vivibilità del territorio»

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha firmato, in Prefettura, a Campobasso, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Protocollo di intesa per l’attuazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio della provincia di Campobasso.

Al progetto, reso possibile grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, condiviso con la Prefettura di Campobasso, hanno aderito la Procura della Repubblica e Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Campobasso e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

“Una giornata importante per il territorio della provincia di Campobasso in termini di sicurezza – ha commentato il presidente Francesco Roberti – Ringraziamo per la presenza il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con cui ci sono un dialogo e un confronto costanti. Aver firmato questo protocollo d’intesa alla sua presenza è, per tutto il territorio, una garanzia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati da Regione Molise, Prefettura di Campobasso, Procura della Repubblica e Distrettuale Antimafia, presso il Tribunale di Campobasso, e Procura della Repubblica di Larino”.

Il Protocollo d’intesa è finalizzato ad elevare i livelli di sicurezza e di vivibilità del territorio della provincia di Campobasso, per realizzare e manutenere un sistema di videosorveglianza con funzione di prevenzione, deterrente e repressiva, che garantisca la copertura di punti strategici per il controllo del territorio.

Il sistema di videosorveglianza sarà collegato al Sistema di Controllo Nazionale targhe e transiti (Scntt) gestito dal Centro Elettronico della Polizia di Stato (Cen) di Napoli rinviando, per gli aspetti tecnici, al “Protocollo d’intesa coordinato con i profili di interesse operativo delle Forze di Polizia territoriali”.

Ai fini del protocollo d’intesa, la Prefettura di Campobasso si impegna all’acquisto del servizio di progettazione esecutiva, nonché all’acquisto, all’installazione dell’impianto e delle infrastrutture necessarie alla realizzazione del sistema di videosorveglianza; a coordinare, nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, che, in relazione alle specifiche tematiche, potrà essere esteso alla partecipazione del Presidente della regione e dei Procuratori della Repubblica di Campobasso e di Larino, l’attività di monitoraggio del progetto, di elaborazione delle linee strategiche per la più efficace implementazione dello stesso.

La Regione Molise, da par sua, si impegna ad espletare l’apposita procedura di gara per l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, nonché per l’acquisto e per l’installazione dell’impianto e delle infrastrutture necessarie alla realizzazione del sistema di videosorveglianza secondo le vigenti disposizioni di legge.

In Prefettura, a Campobasso, è istituita una Cabina di regia, quale struttura di raccordo per la realizzazione delle attività necessarie all’attuazione del progetto.

La Cabina di regia provvede a definire le modalità operative per il perseguimento degli obiettivi individuati, a monitorare le attività e gli adempimenti degli altri enti o istituzioni interessati dalla realizzazione del progetto, a verificare i risultati conseguiti, confrontandoli con gli obiettivi prestabiliti, sottoponendo gli esiti di tale attività al Comitato provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica, a svolgere ogni altra attività richiesta dal citato Comitato provinciale, in linea con gli obiettivi prefissati.