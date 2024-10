Termoli è stata insignita del titolo di “Città del Folklore 2024”

TERMOLI. La città di Termoli è stata insignita del titolo di “Città del Folkore 2024”.

L’ambito riconoscimento è stato conferito dalla F.I.T.P. (Federazioni Italiana Tradizioni Popolari) il cui intento è “Promuovere e favorire la vitalità delle culture popolari con manifestazioni, spettacoli, ricerche, studi scientifici e divulgativi”.

Quest’anno, Termoli è stata riconosciuta Città del Folklore con le città di Roccamulera (Sicilia) e Palagianello (Puglia).

Per la città adriatica si tratta di un vero e proprio tributo in quanto, da sempre, proprio Termoli è fulcro di gruppi dediti alla divulgazione delle tradizioni popolari e che da diversi anni, per tramite dell’amministrazione comunale, organizza nei mesi estivi il Festival Internazionale del Folklore.

Termoli “Nota per la sua Scalinata del Folklore e per la sua lunga tradizione di festival folcloristici e per il Festival Internazionale del Folklore”.

Con questa motivazione il 9 novembre prossimo, a partire dalle ore 11, al cinema Sant’Antonio si celebrerà l’ambito riconoscimento con una manifestazione alla quale interverranno diverse autorità.

Interverranno il sindaco Nicola Balice e il vicesindaco, nonché assessore alla Cultura Michele Barile, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il senatore Costanzo Della Porta, l’onorevole Elisabetta Lancellotta e l’eurodeputato Aldo Patriciello.

A seguire gli interventi di Gerardo Bonifati, presidente F.I.T.P. nazionale, Mario Barile presidente F.I.T.P. Regione Molise, Domenico Senese presidente associazione A’ Schaffette, Padre Enzo Ronzitti presidente associazione A’ Paranze, Fabio Antinucci direttore artistico associazione Tradizioni Amiche, Giuseppe Bucci presidente associazione Terzo Millennio, Angelo Ciavarella presidente associazione La Voce della Tradizione, Armando Franzese componente associazione A’ Sartagne, i padri del Folklore Nicolino Cannarsa e Antonio Mucci. Modererà l’incontro Stefano Leone.