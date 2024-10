«Il mio cuore oggi è a San Giuliano di Puglia, massimo impegno sulla sicurezza scolastica»

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Il senatore Costanzo Della Porta ha inviato un messaggio in occasione della "Giornata della Memoria".

«A 22 anni dal tragico evento, ancora vivido è il ricordo delle giovani vite spezzate e della loro maestra. Pur se impossibilitato a partecipare in presenza perché impegnato nelle attività parlamentari, il mio cuore oggi è a San Giuliano di Puglia. Il 31 ottobre 2002 ha generato nel popolo molisano, e credo in tutta Italia, sentimenti di mestizia e sconforto per quanto accaduto.

L’unico modo per onorare davvero il loro sacrificio è fare in modo che quanto avvenuto a San Giuliano non accada più. Molto si è fatto in termini di sicurezza degli edifici scolastici, molto c’è ancora da fare. Innanzitutto utilizzare al meglio i fondi che le istituzioni pubbliche mettono a disposizione delle comunità locali per costruire scuole sicure, tali da garantire massima serenità agli alunni e le loro famiglie, al corpo docente e a tutto il personale scolastico».