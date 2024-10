Dopo esposti e lamentele: il taglio degli eucalipti nella zona "Anas" in via Ancona

Il taglio dell'eucalipto in via Ancona

TERMOLI. Esposti e lamentele hanno preso di mira, per così dire, gli alberi ad alto fusto, come gli eucalipti, a dimora nella zona di proprietà dell’Anas che affaccia su via Ancona.

Rimostranze rivolte anche al Comune di Termoli, ovviamente non competente, da parte dei residenti, ma utili ad avviare l’azione di messa in sicurezza degli alberi a rischio. L’amministrazione comunale ne ha sollecitato l’opera di potatura, ma ora il compartimento Anas sta provvedendo, affidandosi ad esperti, tra cui proprio il “Dec” del verde urbano Marco Maio, che sovrintende l’intervento affidato a una ditta specializzata. Immaginiamo, dopo l'autorizzazione da parte dei Carabinieri Forestali, che proprio nei pressi hanno la caserma.





«Da lunedì che tagliano. E’ una ditta attrezzatissima, mezzi nuovi e moderni, operai tutti col massimo rispetto delle norme di sicurezza. Un ottimo lavoro fatto con professionalità e capacità tecnica. Tuttavia, via Ancona e via Padova vanno messe in sicurezza come strade dopo il taglio degli alberi. Devono ripulire il sottobosco infestato da rovi e cannucce, sarebbe utile ripiantare altri alberi a basso fusto. Vi sono anche piante di ulivo, tuie. Gli eucalipti erano stati piantati nel 1990 e provengono dal vivaio di Petacciato, a quel tempo la Tangenziale non era ultimata, era chiusa e si passava per una stradina che sfociava nei pressi di via Pertini».