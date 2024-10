Insieme per Larino: "Nuovo liceo già insicuro"

LARINO. «Nel nostro territorio, si è atteso a lungo un nuovo Liceo, una struttura che avrebbe dovuto rappresentare un investimento significativo per le nuove generazioni. Purtroppo, però, quella che doveva essere una scuola all’avanguardia, aperta forse in fretta per rispettare la data di inizio delle lezioni, si è rivelata un simbolo di disattenzione e approssimazione da parte dell'amministrazione comunale e provinciale guidata da Puchetti». Così il gruppo Insieme per Larino.

«A neanche due mesi dall’inaugurazione, le gravi carenze strutturali del Liceo sono evidenti. Solo pochi giorni dopo l’apertura, infatti, una parte della copertura in cartongesso del solaio si è distaccata, tanto da rendere necessario lo spostamento degli studenti in un’aula di laboratorio. È solo un caso isolato o il primo segnale di una situazione ben più complessa? I genitori degli studenti sono comprensibilmente preoccupati per la sicurezza dei loro figli, e non possiamo fare a meno di chiederci quale sia lo stato effettivo dell’intera struttura- proseguono- A destare ulteriore allarme sono le infiltrazioni di umidità che già si manifestano su molte pareti e solai. Se il deterioramento è così evidente a pochi mesi dall’apertura, quale sarà la condizione di questo edificio alla fine dell’anno scolastico, quando l’arrivo dell'inverno aggraverà ulteriormente il problema? Queste infiltrazioni non sono solo un segno visivo di un’opera mal realizzata, ma rappresentano un serio rischio per la salute degli studenti e del personale scolastico, esposti a condizioni inadatte per un ambiente educativo.

A questa lista di disservizi si aggiunge l'inadeguatezza delle aule, che ad oggi risultano sprovviste di tende parasole, di lavagne interattive multimediali (LIM), e persino di semplici lavagne tradizionali. In una scuola di nuova costruzione, tali carenze risultano incomprensibili e inaccettabili, specie se consideriamo le risorse pubbliche investite in questo progetto.

Come gruppo politico di opposizione, ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di gestione superficiale da parte di Puchetti, Sindaco del nostro comune e Presidente della Provincia. Il suo doppio incarico avrebbe dovuto garantire un controllo più attento e scrupoloso, un impegno per la sicurezza e la qualità. Chiediamo, pertanto, che vengano disposte immediatamente verifiche approfondite sull'intera struttura e che vengano avviati interventi di ripristino urgenti e adeguati.

Se questa è la qualità che l'amministrazione intende garantire alle famiglie e ai giovani del nostro territorio, è chiaro che serve un cambiamento radicale nel modo di amministrare».

Galleria fotografica