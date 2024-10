Raccoglimento per le vittime del sisma alla scuola di Polizia "Giulio Rivera"

Per non dimenticare gio 31 ottobre 2024

CAMPOBASSO. Nella mattinata odierna gli Allievi Agenti della Polizia di Stato della Scuola “Giulio Rivera” di Campobasso, in occasione dell'anniversario del sisma che ha scosso il piccolo paese di San Giuliano di Puglia in provincia di Campobasso 22 anni fa a causa del quale persero la vita ventisette bambini e la loro insegnante, hanno voluto dedicare un momento di raccoglimento per onorare la memoria delle numerose giovani vittime di quella tragedia.

Durante la cerimonia dell’alzabandiera che riveste un alto significato sia morale che etico e che si svolge ogni mattina prima delle attività addestrative ed operative, gli allievi del 227° Corso di formazione hanno voluto ricordare gli “angeli” di San Giuliano, depositando un fascio di fiori bianchi sul basamento del pennone della bandiera posizionato nel piazzale adiacente l’Istituto d’Istruzione osservando per l’occasione un minuto di silenzio.

Il momento solenne che ha suscitato viva emozione negli Allievi, è stato suggellato da un passaggio del Direttore della Scuola, Dante Panatta, che ha richiamato l’importanza della “memoria” come valore fondamentale per la sensibilizzazione e crescita professionale non soltanto delle nuove giovani leve della Polizia di Stato, ma di ogni persona e dell’intera collettività.