Delicato intervento chirurgico su un paziente molisano al Cardarelli

CAMPOBASSO. Delicato intervento chirurgico su un paziente molisano eseguito dal professor Sciaudone e dalla sua equipe.

È stato dimesso dal reparto di Chirurgia generale dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, diretto dal prof. Guido Sciaudone, professore universitario dell'Unimol, un paziente molisano affetto da una severa patologia infiammatoria cronica dell'intestino, la rettocolite ulcerosa.

Il paziente è stato sottoposto nei giorni scorsi al secondo tempo di un delicato intervento chirurgico, la proctocolectomia restaurativa con confezionamento di J-pouch ed anastomosi ileo-pouch-anale. In sala operatoria con il prof. Sciaudone e la sua equipe, il maestro con il quale ha lavorato per oltre 25 anni presso il Policlinico universitario di Napoli, il prof. Francesco Selvaggi, di origini molisane, uno dei massimi esperti a livello internazionale delle malattie infiammatorie croniche intestinali (rettocolite ulcerosa, colite indeterminata e malattia di Crohn).

Non responsivo alle terapie mediche, l’uomo era già stato sottoposto da Sciaudone, mesi fa, in urgenza e con un intervento salvavita, all'asportazione in laparoscopia di tutto il colon, primo tempo della proctocolectomia restaurativa che prevede 3 diversi tempi chirurgici.

La settimana scorsa, con l'effettuazione del secondo tempo chirurgico, è stato asportato tutto il retto ed è stato costruito un nuovo retto collegato all'ano utilizzando le ultime anse ileali (la J-pouch appunto).

“Un intervento – ha sottolineato il prof. Sciaudone, anche tra gli Autori delle Linee Guida stilate dalla Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale sulle MICI - che permetterà al paziente, destinato altrimenti all'ileostomia a vita, a preservare la defecazione per via transanale, con miglioramento dello stato di salute e della qualità di vita. Si tratta di una nuova chance di cura per chi è affetto da malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI): non sarà più costretto ad affrontare "viaggi della speranza" fuori regione per vedere risolta tale patologia”.

Un successo possibile grazie alla collaborazione Università-Asrem, alla professionalità, alla competenza e all'umanità di tutta l'equipe del reparto di Chirurgia Generale del Cardarelli, che vede, tra l'altro, al suo interno, tre medici che per anni hanno lavorato al Policlinico di Napoli nel reparto del Prof. Selvaggi, prima di seguire il Prof. Sciaudone a Campobasso.